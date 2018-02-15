пятница, 16 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Акцент на уличном стиле: показ Michael Kors осень-зима 2018/2019

Акцент на уличном стиле: показ Michael Kors осень-зима 2018/2019

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Неделя моды в Нью-Йорке продолжается, а это значить, что модные дома продолжают нас радовать своими новыми коллекциями. На главном модном подиуме популярный бренд Michael Kors представил новую коллекцию осень-зима 2018/2019. В нарядах можно было проглядеть уличный стиль и тенденции, доминирующие на тротуарах городов.

В сезон осень-зима дизайнер Майкл Корс предлагает обратить внимание на клетку всех цветов и мастей, камуфляжный рисунок, яркие и удобные куртки, а также легкие платья с цветочным принтом, пишет Lady.tochka.net.

В новую коллекцию Michael Kors осень-зима 2018/2019 вошли длинные и легкие платья, меховые жакеты, цветные шубы, длинные яркие шарфы и свободные брюки в клетку.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ