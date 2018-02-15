Акцент на уличном стиле: показ Michael Kors осень-зима 2018/2019
15 февраля 2018 г., 18:11
Неделя моды в Нью-Йорке продолжается, а это значить, что модные дома продолжают нас радовать своими новыми коллекциями. На главном модном подиуме популярный бренд Michael Kors представил новую коллекцию осень-зима 2018/2019. В нарядах можно было проглядеть уличный стиль и тенденции, доминирующие на тротуарах городов.
В сезон осень-зима дизайнер Майкл Корс предлагает обратить внимание на клетку всех цветов и мастей, камуфляжный рисунок, яркие и удобные куртки, а также легкие платья с цветочным принтом, пишет Lady.tochka.net.
В новую коллекцию Michael Kors осень-зима 2018/2019 вошли длинные и легкие платья, меховые жакеты, цветные шубы, длинные яркие шарфы и свободные брюки в клетку.