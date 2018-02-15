Акцент на уличном стиле: показ Michael Kors осень-зима 2018/2019

Неделя моды в Нью-Йорке продолжается, а это значить, что модные дома продолжают нас радовать своими новыми коллекциями. На главном модном подиуме популярный бренд Michael Kors представил новую коллекцию осень-зима 2018/2019. В нарядах можно было проглядеть уличный стиль и тенденции, доминирующие на тротуарах городов.