Восьмичасовая диета: плюсы и минусы интервального голодания

Кто придумал восьмичасовую диету

Эту диету придумал Дэвид Зинченко — редактор «Man’s Health» и автор нескольких эффективных книг о похудении, здоровом образе жизни и правильном питании. А еще Дэвид был склонен к полной комплекции и с 14 лет боролся с лишним весом, пишет Хочу.

Именно Зинченко и подарил нам надежду на то, что кофе и красное вино не обязательно исключать из рациона вечно худеющих. Интервальное голодание по Дэвиду Зинченко на протяжении нескольких последних лет является одним из самых популярных способов похудения. А все потому, что плюсов такой диеты гораздо больше чем минусов.

Преимущества восьмичасовой диеты

Во время диеты не нужно отказываться от любимых продуктов

Существуют только рекомендации о том, что не стоит переедать, налегать на сладости и быстрые углеводы. Естественно, худеть на пончиках и шоколадных батончиках не удавалось еще никому. Но единственный строжайший запрет — сладкие и газированные напитки. Сконцентрируйся на продуктах которые обогащены: белком (рыба, мясо, сыр), клетчаткой (шпинат, брокколи, спаржа), полезными жирами (авокадо, орехи).

Не приходится голодать, ведь принимать пищу нужно целых пять раз в день

Любому человеку с режимом питания известно — чем больше раз ешь, тем меньше порция. Действительно, питаясь большее количество раз мы настраиваем процессы метаболизма и не мучаем себя голодом. Для перекуса подойдут и йогурт с фруктами, и салат с орешками.

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В интервальном голодании снова находится преимущество — на утреннюю зарядку рекомендуют тратить от 7 минут в день. И никакого часа функциональных тренировок в зале! Но если у тебя есть абонемент, не торопись забрасывать упражнения, ведь эффект лишь приумножится.

Вы сами определяете график приема пищи

Главное, чтобы все приемы пищи попадали в интервал восьми часов. Если первый раз ты поела в 10 утра, то ужинать после шести не рекомендуется. Не стоит забывать и о том, что график питания не должен сильно отличаться изо дня в день. Залог любой эффективной диеты — режим.

На восьмичасовой диете можно пить кофе и немного вина!

Без лишних слов — запрет на кофе и алкоголь встречается почти в каждой диете, но не в восьмичасовой, что делает ее еще приятнее. Не забывай, что помимо твоих любимых лате на купаже или арабике и коктейлей, нужно пить много-много воды.

Минусы интервального голодания

Если не придерживаться принципа о не переедании, эффект от проделанной работы может быть незначительным.