Оригинальный рецепт на Масленицу: блинная лазанья

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов, пишет Mixnews.lv.