четверг, 15 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Блейк Лайвли рассказала, как скинула 27 килограммов после вторых родов

Блейк Лайвли рассказала, как скинула 27 килограммов после вторых родов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Блейк Лайвли

ФОТО: Scanpix

В сентябре 2016 года Блейк Лайвли родила второго ребенка. Хотя актриса почти сразу вернулась к работе, ей потребовалось немало времени, чтобы прийти в форму. Блейк избавилась от 27 килограммов и решила поделиться радостью с поклонниками.

«Как оказалось, невозможно потерять 27 килограммов, набранных во время беременности, просто листая Instagram и мучая себя вопросом, почему я не выгляжу так, как все модели в бикини. Спасибо тебе, Дон Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 месяцев сбросила. Очень горжусь», — написала актриса в Instagram, передает Mixnews.lv.

Напомним, что Блейк Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс женаты с 2012 года. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Джеймс и годовалую Инс.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ