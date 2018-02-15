Блейк Лайвли рассказала, как скинула 27 килограммов после вторых родов

«Как оказалось, невозможно потерять 27 килограммов, набранных во время беременности, просто листая Instagram и мучая себя вопросом, почему я не выгляжу так, как все модели в бикини. Спасибо тебе, Дон Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 месяцев сбросила. Очень горжусь», — написала актриса в Instagram, передает Mixnews.lv.