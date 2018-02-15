Стало известно, почему женские руки всегда холоднее мужских

Многие замечали, что у женщин руки бывают более холодными, чем у мужчин. Это же наблюдается и у детей, и вот теперь ученые из Кембриджского университета провели исследование, которое объяснило, с чем это связано. Оказывается, женщинам и детям в холодную погоду нужно чаще держать руки в карманах по той причине, что они обладают меньшей мышечной массой. Именно от этого показателя зависит возможность генерации тепла, необходимого для обогрева всего тела. Этот вывод был сделан после того, как группа добровольцев опускала руки в ледяную воду на три минуты. После этого ученые наблюдали за тем, как быстро люди были способны согреть свои охлажденные конечности, сообщает Medikforum.ru.

У тех, кто имел большую мышечную массу, руки согревались быстрей, что и подтвердили снимки со специальной термальной камеры, фиксирующей распространение тепла по организму. Это очень удивило экспертов, поскольку всегда было принято считать, что в деле согревания тела основную пользу приносят не мышцы, а подкожный жир. Между тем полноценное представление о том, как строение тела влияет на процесс его обогрева, имеет большое значение. К примеру, для производства одежды, которая будет согревать женщин и детей.