воскресенье, 18 февраля 2018 г.
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Материализм может разрушить отношения, предупреждают эксперты

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Пара. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Phovoi R./PhanterMedia/Scanpix

Сотрудники Университета Бригама Янга проанализировали данные 1310 человек. Ученые оценивали уровни материализма, степень важности брака и степень удовлетворения браком. Исследование показало: высокие уровни материализма были связаны с низкой степенью важности брака. Кроме того, материалисты были менее счастливы в браке, пишет The Daily Mail.

Ученые говорят, что материализм может вытеснить другие жизненные приоритеты. Общение, разрешение конфликтов и близость в отношениях уходят на второй план. Исследователи обнаружили: супруги-материалисты испытывают больше счастья из-за вещей, чем из-за людей. Поэтому они вкладывают меньше сил в укрепление и сохранение брака, пишет Meddaily.ru.

Так, для людей, которые высоко ценят деньги и имущество, брак является менее важным, вследствие чего они меньше им довольны. По мнению специалистов, пары должны уделять своим отношениям больше внимания, чем вещам. Ученые добавляют, что многие люди не в полной мере осознают свой материализм. Партнерам стоит обсуждать, достаточно ли времени они посвящают отношениям.

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