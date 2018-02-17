Материализм может разрушить отношения, предупреждают эксперты

Ученые говорят, что материализм может вытеснить другие жизненные приоритеты. Общение, разрешение конфликтов и близость в отношениях уходят на второй план. Исследователи обнаружили: супруги-материалисты испытывают больше счастья из-за вещей, чем из-за людей. Поэтому они вкладывают меньше сил в укрепление и сохранение брака, пишет Meddaily.ru .

Так, для людей, которые высоко ценят деньги и имущество, брак является менее важным, вследствие чего они меньше им довольны. По мнению специалистов, пары должны уделять своим отношениям больше внимания, чем вещам. Ученые добавляют, что многие люди не в полной мере осознают свой материализм. Партнерам стоит обсуждать, достаточно ли времени они посвящают отношениям.