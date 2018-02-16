Одинокое отцовство сокращает жизнь

Результаты исследования ученых из Университета Торонто (Канада) опубликованы в журнале The Lancet Public Health.
Исследователи собрали информацию о примерно сорока с половиной тысячах жителях Канады, среди которых было почти 900 одиноких отцов, более 4,5 тысяч одиноких матерей, а остальные участники растили детей в паре. Наблюдения за этими людьми велись более 11 лет. В начале исследования средний возраст участников чуть превышал 40-летний рубеж, пишет Deti.mail.ru.
К концу периода наблюдений около 700 участников по разным причинам скончались. При этом уровень смертности среди одиноких отцов оказался в три раза выше, чем среди матерей-одиночек или отцов, растивших детей вместе с женой.
Исследователи предполагают, что в высокой смертности среди отцов-одиночек виноват стресс и нездоровый образ жизни. Одинокие отцы зачастую неправильно питаются, злоупотребляют алкоголем, не занимаются спортом и вообще плохо следят за своим здоровьем, выяснили ученые. Кроме того, мужчины, как правило, остаются с детьми один на один после расставания, развода или смерти жены, что негативно сказывается на психике. В то время как среди матерей-одиночек преобладают те, кто сознательно завел ребенка вне отношений.