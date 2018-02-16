Одинокое отцовство сокращает жизнь

Исследователи собрали информацию о примерно сорока с половиной тысячах жителях Канады, среди которых было почти 900 одиноких отцов, более 4,5 тысяч одиноких матерей, а остальные участники растили детей в паре. Наблюдения за этими людьми велись более 11 лет. В начале исследования средний возраст участников чуть превышал 40-летний рубеж, пишет Deti.mail.ru.

К концу периода наблюдений около 700 участников по разным причинам скончались. При этом уровень смертности среди одиноких отцов оказался в три раза выше, чем среди матерей-одиночек или отцов, растивших детей вместе с женой.