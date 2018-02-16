Видео: ребенок восемь часов терроризировал пассажиров самолета

В интернете обсуждают видеоролик об очередном дебошире на борту самолета. Уникальность этого видео в том, что нарушителем порядка стал несовершеннолетний ребенок.
Один из пассажиров трансатлантического рейса из Германии в Ньюарк, штат Нью-Джерси в США опубликовал на YouTube видеозапись, сделанную на борту. На кадрах видно, как ребенок дошкольного возраста прыгает по сиденьям и визжит. Все это происходит с явного одобрения матери несовершеннолетнего, пишет Deti.mail.ru.
Автор ролика пояснил, что такое поведение продолжалось все восемь часов полета и назвал ребенка «демоническим». Один из комментаторов заметил, что крики ребенка напоминают «озверевшую бешеную собаку».
Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Автор ролика намерен обратиться с жалобой в авиакомпанию, осуществлявшую рейс.