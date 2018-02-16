Почему младенцев нельзя допаивать водой

Кто-то считает, что это делать не только можно, но даже нужно (такие рекомендации исходят в основном от бабушек и педиатров старшего поколения), а кто-то придерживается более современной точки зрения, которая гласит – ни в коем случае.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует допаивать водой новорожденных и младенцев до шестимесячного возраста, вне зависимости от того, находятся они на грудном или искусственном вскармливании, и педиатры в развитых странах мира никогда не посоветуют маме «дать малышу водички», пишет Deti.mail.ru.

И вот почему. Во-первых, как объяснила посетителям сайта Insider.com педиатр, специалист по детскому питанию Дебора Малкофф-Коэн, организм новорожденных и младенцев просто не нуждается в дополнительной жидкости. Все потребности в ней полностью обеспечиваются грудным молоком или смесью, причем даже в летнюю влажную жару или во время болезни.

Кроме того, даже небольшое количество воды, попадая в желудок ребенка, нарушает процессы всасывания столь важных для роста и развития питательных веществ из грудного молока или смеси. Именно поэтому, кстати, необходимо внимательно следить за соблюдением рекомендаций при разведении смеси и не добавлять в нее слишком много воды, пояснила педиатр Наташа Баргерт. Избыток воды приведет к тому, что смесь плохо усвоится.

Если вы регулярно слишком жидко разводите смесь или даете малышу воду отдельно, у него может развиться очень опасное для жизни состояние, называющееся «водная интоксикация».

Дело в том, что до шестимесячного возраста почки младенца еще недостаточно созрели, поэтому вместе с мочой из организма начинает выводиться натрий. В результате в крови нарушается баланс электролитов, от чего страдает в первую очередь головной мозг. Дефицит натрия, возникший в результате водной интоксикации, сначала может проявляться в виде повышенной капризности, вялости, отечности лица ребенка, но затем приводит к судорогам.

Когда малышу исполнится полгода, можно давать ему иногда выпить глоток-другой воды, не боясь столь опасных последствий. Но вода ни в коем случае не должна заменять собой грудное молоко или смесь, необходимые ребенку в течение первого года жизни, подчеркнула Баргерт.