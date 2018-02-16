Восемь распрастраненных ошибок ношения нижнего белья, которые влияют на здоровье!

Чтобы обезопасить себя и свой организм, следует взять на заметку восемь простых советов по носке нижнего белья, пишет Zhurnal-lady.com.

1.Избегайте ношения чересчур тесного белья

Если вы свыклись надевать очень обтягивающее и узкое нижнее белье, то имейте в виду: это может оказаться предпосылкой попадания инфекций и возникновения зуда и раздражений в зоне гениталий.

С представителями сильного пола еще труднее. Узкое белье способно наносить дискомфорт в зоне яичек, что отрицательно отразится в фертильности.

Наблюдаете за тем, чтобы вам не терли швы на одежде. Это также может вызвать дискомфорт.

Решение проблемы:

Выбирайте беспрепятственное нижнее белье. При желании вы сможете одеть обтягивающее белье для конкретного случая, однако не стоит его регулярно, принося дискомфорт организму.

2.Носку стрингов стоит свести к минимуму

Стринги, такая модель , которую необходимо остерегаться. В случае если вы беспокоитесь о собственном состояние здоровья.

Ведь трение неминуемо, а это означает, то, что бактерии с двух зон (влагалища и ануса) станут смешиваться и проникать в нехарактерные им зоны. Такое трение может послужить причиной к влагалищным инфекциям.

Представителям сильного пола это, безусловно, никак не угрожает. Данная проблема носит более эстетичный характер.

3.Подбирайте белье из дышащих материалов

Ваше нижнее белье постоянно обязано быть произведено из дышащих материй. Это гарантирует наибольший удобство при его носке.

Избегайте носки искусственного либо шелкового белья (хотя бы на протяжение длительного периода). И в случае, если для вас может показаться на первый взгляд, что в нем вы более сексуальны, не забывайте о состояние здоровья и коже гениталий.

Запомните — нижнее белье обязано дышать!

Решение проблемы:

Лучше в целом отдавать преимущество хлопковому нижнему белью. Это даст возможность исключить попадания инфекций. Приберегите утонченное шелковое белье, которое красивое с виду, но не удобное при носке, для особенных ситуации.

4.Ежедневно меняйте нижнее белье на себе!

Нижнее белье непременно стоит менять каждые сутки. А в случае, если вы наблюдаете, что обильно потеете, даже больше обычного, меняйте белье еще чаще.

Потное либо грязное нижнее белье не осуществляет собственной функции (защиту сферы гениталий от инфекций и микроорганизмов), а напротив, делается их источником. Таким образом, учитывайте данный факт каждый день.

Более того, если вы заменили белье и намерились пойти в тренажерный зал на тренировку, не забудьте затем осуществить замену белья ещё один раз.

5.Внимательно относитесь к химическим веществам, которые вы используете при стирке нижнего белья

Определенные химические элементы, входящие в структуру покупных стиральных порошков, имеют все шансы спровоцировать на коже зуд, по этой причине необходимо быть весьма аккуратными при их применении.