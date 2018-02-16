Женские привычки, которые не нравятся мужчинам

Девочки такие девочки... Мы нежные, любящие и заботливые. Когда мы встречаем своего мужчину, мы делаем все для наших счастливых отношений, для тепла и уюта в доме. Мы окружаем мужчину заботой, любовью, своим вниманием. Но бывает, что наши привычки, увлечения и манера поведения только отталкивают от нас сильный пол. Давайте разберемся, что это за привычки, чтобы от них избавиться и жить счастливой жизнью с любимым!
Увлечение гороскопами, суевериями, приметами и гаданиями
Нам, женщинам, свойственно верить в чудеса, звезды и энергию. Даже самые серьезные бизнес-вумен внутри все равно остаются маленькими принцессами, мечтают о чудесах, принце и доброй волшебнице, которая исполнит все заветные мечты. Мы верим гороскопам, приметам и знакам судьбы, и это нормально. Главное – не переборщить! Если гороскоп из журнала реально влияет на твой день, настроение и планы, если ты отменяешь встречу из-за того, что черный кот перебежал дорогу – пора остановиться! Во-первых, такое поведение очень не нравится мужчинам. Поверь, твой парень или муж не чувствует абсолютно никаких позитивных чувств, когда возле него такая "зависимая" женщина. Во-вторых, ты сделаешь большую услугу себе, если станешь мыслить позитивно и настраивать себя на положительный исход дел, несмотря на гороскопы и предсказания, передает Lady.tochka.net.
Капризы
Порой покапризничать будет на пользу, ведь мужчины любят угождать желаниям женщин. Но если ты капризничаешь каждый день, если делаешь это часто и эмоционально – ты то хочешь тортик, то соленой рыбы, не стоит ожидать ничего другого, кроме раздражения избранника. Понимаю, порой хочется покапризничать, у тебя может быть плохое настроение и прочее. Но, пожалуйста, делай это не так часто и не так эмоционально.
Делиться секретами подружек
Мы очень любим собираться с подругами, делиться своими эмоциональными переживаниями и секретами. Однако не стоит после встречи с подругами пересказывать все это дома своему мужчине. Во-первых, ему абсолютно не интересно то, что Лена рассталась с Вовой, а у Иры новый ухажер Виталик. Во-вторых, не стоит посвящать мужчину в мир женских интриг и сплетен. Таким образом ты делаешь из мужчины свою подружку, а не кавалера, который готов для тебя на все.
Разговор после секса
Особенно, если ты начинаешь допрашивать своего партнера о том, понравился ли ему секс, что было не так, получил ли он настоящее удовольствие или, может быть, не совсем и так далее. После секса мужчинам хочется отдохнуть, перевести дух и просто полежать в тишине со своими мыслями. Если тебе хочется душевного тепла после секса, лучше обними своего мужчину и молча с ним полежи несколько минут, а не устраивай допрос с пристрастием.
Ревность к бывшей девушке
У всех женщин есть бывшие мужчины или мужья. Однако мы абсолютно нормально относимся к тому, что прежние отношения не имеют ничего общего с новыми. В то же время многим женщинам бывает очень тяжело от того факта, что у мужчины ранее была связь с другой женщиной. В начале отношений такие женщины много расспрашивают о предыдущих отношениях, а потом, во время какой-нибудь ссоры или разногласия, упоминают мужчине о его бывших отношениях, бывших девушках и так далее.
Попытка стать косметологом
Женщины очень любят ухаживать за собой – маски, массажи, пилинги, крема, омолаживающие процедуры, мейк-ап... можно до бесконечности перечислять занятия женщин, направленные на внешнюю красоту. И нет в этом ничего плохого, только не начинай вовлекать в это своего мужчину. Очень многие женщины пытаются навязать мужчине необходимость в масках для кожи лица, косметических процедурах, покупку какой-то косметики и так далее. Не делай этого! Твой мужчина не маленький мальчик, он сам справится, если у него на лбу выскочит прыщик!
Контроль над мужчиной
Если ты звонишь мужчине через каждые полчаса и спрашиваешь, где он и чем занимается, с кем встречается вечером и во сколько будет дома, если контролируешь каждый его шаг, если не даешь спокойно вздохнуть без твоего присутствия – перестань это делать! Представь, если бы кто-то контролировал каждый твой шаг и устраивал истерики, когда ты пришла домой не в 21:00, а в 21:05, было ли бы тебе приятно?
Селфи и фотографии через каждые пять минут
Ты любишь фотографировать свой каждый шаг? Спроси у своего мужчины, нравится ли ему провести в подъезде полчаса, чтобы запечатлеть, как ты выходишь из дома. Уверена, что ответ будет отрицательным.
Это прекрасно, что ты создаешь фотоисторию ваших отношений, вашей семьи – вам будет что вспомнить и показать внукам в глубокой старости. Но вряд ли у кого-то вызовут интерес 256 фотографий тебя, снятых с одного и того же ракурса, в одних и тех же месте и времени. Мужчины не такие любители фото, как мы, женщины, поэтому уверяю тебя, то, что ты тратишь на селфи несколько часов в день или просто фотографируешь все на каждом шагу, очень раздражает твоего мужчину!