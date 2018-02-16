Женские привычки, которые не нравятся мужчинам

Увлечение гороскопами, суевериями, приметами и гаданиями

Нам, женщинам, свойственно верить в чудеса, звезды и энергию. Даже самые серьезные бизнес-вумен внутри все равно остаются маленькими принцессами, мечтают о чудесах, принце и доброй волшебнице, которая исполнит все заветные мечты. Мы верим гороскопам, приметам и знакам судьбы, и это нормально. Главное – не переборщить! Если гороскоп из журнала реально влияет на твой день, настроение и планы, если ты отменяешь встречу из-за того, что черный кот перебежал дорогу – пора остановиться! Во-первых, такое поведение очень не нравится мужчинам. Поверь, твой парень или муж не чувствует абсолютно никаких позитивных чувств, когда возле него такая "зависимая" женщина. Во-вторых, ты сделаешь большую услугу себе, если станешь мыслить позитивно и настраивать себя на положительный исход дел, несмотря на гороскопы и предсказания, передает Lady.tochka.net.

Капризы

Порой покапризничать будет на пользу, ведь мужчины любят угождать желаниям женщин. Но если ты капризничаешь каждый день, если делаешь это часто и эмоционально – ты то хочешь тортик, то соленой рыбы, не стоит ожидать ничего другого, кроме раздражения избранника. Понимаю, порой хочется покапризничать, у тебя может быть плохое настроение и прочее. Но, пожалуйста, делай это не так часто и не так эмоционально.

Делиться секретами подружек

Мы очень любим собираться с подругами, делиться своими эмоциональными переживаниями и секретами. Однако не стоит после встречи с подругами пересказывать все это дома своему мужчине. Во-первых, ему абсолютно не интересно то, что Лена рассталась с Вовой, а у Иры новый ухажер Виталик. Во-вторых, не стоит посвящать мужчину в мир женских интриг и сплетен. Таким образом ты делаешь из мужчины свою подружку, а не кавалера, который готов для тебя на все.

Разговор после секса

Особенно, если ты начинаешь допрашивать своего партнера о том, понравился ли ему секс, что было не так, получил ли он настоящее удовольствие или, может быть, не совсем и так далее. После секса мужчинам хочется отдохнуть, перевести дух и просто полежать в тишине со своими мыслями. Если тебе хочется душевного тепла после секса, лучше обними своего мужчину и молча с ним полежи несколько минут, а не устраивай допрос с пристрастием.

Ревность к бывшей девушке