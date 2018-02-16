Чистящие средства убивают женские легкие не хуже курения

Группа исследователей во главе с учеными из Бергенского университета (Норвегия) изучала влияние чистящих средств, используемых женщинами при уборке дома и на работе. Оказалось, что оно ведет к деградации легких почти так же эффективно, как и курение, а кроме того, резко увеличивает вероятность астмы. Соответствующая статья опубликована в Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Авторы проанализировали данные по состоянию здоровья 6235 женщин, средний возраст которых на момент начала сбора информации был 34 года. В целом отслеживание длилось более 20 лет. Выяснилось, что за это время у тех женщин, что занимались дома уборкой с использованием чистящих средств, объем форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ-1) уменьшался на 3,6 миллилитра в год быстрее, чем у тех, кто этого не делал. Для женщин, по работе убиравшихся с использованием таких же средств, падение ОФВ-1 было на 3,9 миллилитра в год больше, чем у не контактировавших с чистящими средствами, пишет Life.ru.

Кроме того, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, объем воздуха, выдыхаемый при максимально быстром и сильном выдохе) у дам, работавших с чистящими средствами дома, падал на 4,3 миллилитра в год быстрее, а у тех, кто делал это по работе, — на 7,1 миллилитра в год быстрее, чем у женщин, не соприкасавшихся с такими средствами. Падение ФЖЕЛ и ОФВ-1 за 20 лет оказалось близким к тому, что дает курение за те же 20 лет. Это довольно большая величина. Исследователи полагают, что частицы чистящих средств систематически раздражали поверхность дыхательных путей, чем снижали эффективность их работы.

Вероятность астмы для женщин, использовавших чистящие средства дома, за время исследования была 12,3 процента, для использовавших на работе — 13,7 процента, для тех дам, что не применяли их ни там ни там, — 9,6 процента. Таким образом, подобные вещества поднимали вероятность астмы заметно больше, чем на четверть. Впрочем, эту сторону исследования трудно назвать новой. Про то, что контакт с чистящими средствами увеличивает вероятность астмы, было известно очень давно.