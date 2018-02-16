Зимой ходить в душ каждый день нельзя! Вот пять причин, почему

Есть пять убедительных причин, почему принимать душ каждый день - вредно и почему мы должны перестать это делать, пишет Lifter.com.ua.

1. Вы не грязные!

Бостонский дерматолог Ранелла Хирш сказала, что причина, по которой люди купаются каждый день, больше связана с социальными нормами, чем с гигиеническими.

Исследования показали, что наша кожа обладает очень эффективным механизмом самоочищения.

И если вы не занимаетесь спортом каждый день (и так уж потеете), у вас не физически тяжелая работа, то не нужно принимать душ каждый день!

2. Вы сушите свою кожу.

Если вы подолгу принимаете горячий душ каждое зимнее утро, чтобы согреться, то знайте: в этом больше вреда, чем пользы.

Вода сушит кожу. Та начнет шелушиться, ведь вы просто лишаете ее натуральных масел, которые она производит, чтобы оставаться увлажненной и защищенной.

Если ежедневное купание является необходимостью, используйте сухие мыла и шампуни. Кроме того, ограничьте время пребывания под душем до десяти минут.

3. Вашей коже нужны бактерии.

Кожа производит полезные бактерии, чтобы сохранить свое здоровье и защитить себя от токсинов.

Вы убиваете свою кожу, если принимаете душ каждый день или чаще. Ограничьте количество хотя бы до одного или двух раз в три дня, говорят дерматологи.

4. Вы разрушаете ногти.

Ежедневный горячий душ может разрушить ваши ногти.

Они, как правило, поглощают воду, когда вы купаетесь, и от этого теряют свою естественную влагу и масла, что делает их сухими и слабыми.

5. Вы тратите воду впустую.

Исследование, проведенное в рамках разработки стандарта IS 1172, говорит о том, что человек в среднем использует 55 литров воды каждый день только для купания.

Даже если вы примите душ вместо ванны, вы все равно тратите больше воды, чем это нужно.