Зимой ходить в душ каждый день нельзя! Вот пять причин, почему

Эксперты по всему миру говорят, что ежедневные омовения могут нанести ущерб нашей коже, пишет Entertainment Times.
Есть пять убедительных причин, почему принимать душ каждый день - вредно и почему мы должны перестать это делать, пишет Lifter.com.ua.
1. Вы не грязные!
Бостонский дерматолог Ранелла Хирш сказала, что причина, по которой люди купаются каждый день, больше связана с социальными нормами, чем с гигиеническими.
Исследования показали, что наша кожа обладает очень эффективным механизмом самоочищения.
И если вы не занимаетесь спортом каждый день (и так уж потеете), у вас не физически тяжелая работа, то не нужно принимать душ каждый день!
2. Вы сушите свою кожу.
Если вы подолгу принимаете горячий душ каждое зимнее утро, чтобы согреться, то знайте: в этом больше вреда, чем пользы.
Вода сушит кожу. Та начнет шелушиться, ведь вы просто лишаете ее натуральных масел, которые она производит, чтобы оставаться увлажненной и защищенной.
Если ежедневное купание является необходимостью, используйте сухие мыла и шампуни. Кроме того, ограничьте время пребывания под душем до десяти минут.
3. Вашей коже нужны бактерии.
Кожа производит полезные бактерии, чтобы сохранить свое здоровье и защитить себя от токсинов.
Вы убиваете свою кожу, если принимаете душ каждый день или чаще. Ограничьте количество хотя бы до одного или двух раз в три дня, говорят дерматологи.
4. Вы разрушаете ногти.
Ежедневный горячий душ может разрушить ваши ногти.
Они, как правило, поглощают воду, когда вы купаетесь, и от этого теряют свою естественную влагу и масла, что делает их сухими и слабыми.
5. Вы тратите воду впустую.
Исследование, проведенное в рамках разработки стандарта IS 1172, говорит о том, что человек в среднем использует 55 литров воды каждый день только для купания.
Даже если вы примите душ вместо ванны, вы все равно тратите больше воды, чем это нужно.
В любом случае, если не верите нам или хотите получить более подробную информацию, - обратитесь к своему врачу, он вам расскажет то же самое!