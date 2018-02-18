Семь типов лучших парней, которых мы часто недооцениваем

Минус в том, что такие парни обычно обращают свое внимание…еще и на всех других девушек в этой комнате. Обычно они знают себе цену и без проблем знакомятся с женщинами. Часто они становятся бабниками, пишет Soulpost.ru.

С другой стороны, есть те, которые практически идеальны в отношениях, но их недооценивают, потому что они редко когда проявляют инициативу в знакомствах. Это те, которые ждут подходящего момента, и это длится вечность. Они могут казаться косноязычными, нелепыми или стеснительными, но не стоит их так легко сбрасывать со счетов.

Потому женщины часто начинают встречаться с неправильными мужчинами, потому что недооценивают хороших, или потому что у них другие представления о том, каким должен быть хороший парень. Это ограничивает. Так что одиноким женщинам пора расширить горизонты и посмотреть по сторонам. Чтобы вам помочь, вот несколько типов парней, которые действительно хороши в отношениях:

1. Хороший парень

Такой, которого многие назовут слишком хороший — такое себе кодовое слово для определения «скучный». Но ведь не обязательно так. Ведь он будет изо всех сил стараться сделать тебя счастливой — разве это плохо? Дай ему шанс. Это в 20 лет тебе может хотеться экстрима, а в 30-ть и далее нужен как раз любящий и заботливый.

2. Скромный

Он тот, кто смотрит на тебя на расстоянии и никогда не подходит, но ты знаешь, что он смотрит на тебя. Он может осмелиться в итоге подойти к тебе, но начнет заикаться или говорить какую-то ерунду. Бывает нелегко понять, что это значит. Но если ты раскусила его симпатия, помоги ему. Его просто пугает твой образ, который он создал в своей голове, представив тебя богиней среди других женщин. А на самом деле он может многое тебе дать, если ты дашь ему время и возможность.

3. Лучший друг

Слово «друг» может убивать романтическую нотку в отношениях. Другие боятся испортить дружбу. В любом случае, если ты чувствуешь, что что-то может получиться, что между вами что-то большее, иметь лучшего друга и любовника в одном лице — это рецепт успешных отношений.

4. Не из твоего круга общения

Многие женщины судят мужчину по его социальному статусу, уровню образования. Но это не гарантирует счастья. Не стоит оценивать людей по этому. Если у парня нет высшего образования, не обесценивай его. Может ему пришлось рано начать работать, может он просто амбициозен и без «корочки» тоже отлично ведет свое дело.

5. Одинокий папа

Такой точно будет настроен только на что-то серьезное. Он не будет знакомить ребенка каждые выходные с новой девушкой. Так что если ты не боишься серьезных перспектив, обрати на такого внимание.

6. Разведенный

Этот прошел через многое. Развод может никак не быть связан с ним. Иногда дело в его бывшей или в обстоятельствах. В любом случае на нем не стоит ставить клеймо, просто потому что в первый раз у него не получилось. Он более зрел, более опытен. И если он говорит, что готов двигаться дальше, вероятно это правда.

7. Чувствительный