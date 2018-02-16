Черный список: вредные компоненты в косметике, которые нужно знать

Конечно, тему убийственных компонентов в косметичке уже поднимали не раз. Мы рассказывали и о том, какие ингридены могут вызывать аллергию, показывали и рассказывали про экологичную косметику. Однако, список продуктов с пометкой "Опасно" постоянно расширяется, пишет Хочу.

Так, мы уже много раз слышали про опасность парабетов и консверванты в любимой помаде для губ, но признай, ты до сих пор покупаешь шампунь для волос, который пенится. Вот и мы о том же. Поэтому, давай разбираться, что там вредного в этой косметичке.

Фталаты

Фталаты должны быть так же популярны, как парабены. Но о них говорят куда реже, чем о парабенах. И очень зря. Это эфиры фталевой кислоты, обычно используются в промышленности — придают пластику эластичность. Но и хорошо себя чувствуют и в косметологии — в лаках для ногтей, волос и парфюмах.

Проблема в том, что слишком высокое количество фталатов в организме может привести к бесплодию, проблемам с гормонами и к раку (как мужчин, так и женщин). К сожалению, узнать в каком креме находится фталат сложно — производители редко указывают этот компонент на упаковке.

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль — это жидкое вещество, не имеет ни запаха, ни вкуса и является продуктом нефтепереработки. Он часто применяется при производстве косметических средств. В целом это вещество безопасно, в маленьких количествах никак не влияет на организм. Но может вызывать серьезные аллергические реакции.

Триклозан

Триклозан — синтетическое соединение, которое часто применяется в создании косметики. Триклозан — предмет споров на тему его опасности для человека. Он оказывает антимикробное действие, не давая твоей любимой пудре для лица покрыться грибком и другими неприятными микробами.

Триклозан добавляют в зубную пасту, дезодоранты, шампуни для волос и другие средства для полости рта. Моющие, чистящие средства, медицинские приборы, средства для обуви.

По наблюдениями косметологов, он может негативно влиять на кожу человека. Если ты заметила, что твоя кожа становится сухой и проблемной, то причиной может быть именно триклозан в твоем лосьоне для лица. Это не даст сильно негативного эффекта, но при постоянном использовании это может закончиться серьезными проблемами с кожей.

Бензол

Бензол — бесцветная жидкость со сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, является сырьем для пластмассы и красителей. Но при этом используется в производстве лекарств и косметических средствах (в основном, в дешевой косметике). Это токсичное вещество, которое вызывает аллергию, отравление и может привести к смерти.

Вазелин

Вазелин — на первый взгляд безопасное средство, которое часто используют в качестве увлажняющего бальзама для губ и в сексуальной жизни, конечно же.

Вазелин вреден в двух случаях. Во-первых, его нельзя использовать в холодное время — он закупоривает поры, влияет на здоровье и внешний вид твоей кожи. Может привести и к сухости, воспалениям, акне и более серьезным проблемам, с которыми нужно идти к дерматологу.

Во-вторых, вазелин может вызвать аллергические реакции: вплоть до анафилактического шока.

Гидрохинон