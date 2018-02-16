Любимые духи могут привести к появлению рака

Согласно данным, представленным в журнале Science группой американских ученых (Администрация океанических и атмосферных исследований США, Университет Беркли) духи, а также дезодоранты, шампуни и другие косметические продукты являются источником канцерогенных веществ в жилищах людей. В домашней обстановке косметика угрожает развитием онкологии не меньше, чем автомобильные выхлопы на улице, - а больше, заявили специалисты.
Исследователи изучали то, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир людей, живущих в разных городах Америки. Ученых, прежде всего, интересовало присутствие в жилище людей веществ, способных вызывать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Но исследование преподнесло авторам сюрприз – оказалось, что продукты косметики и ухода за телом таят в себе очень серьезный канцерогенный потенциал, пишет Medikforum.ru.
«Опасные вещества содержатся в больших количествах в нефти, бензине и продуктах их горения - их источником считаются машины, заправки, промышленные предприятия. Но в домах их главным источником являются не вредные выбросы, а косметические и бытовые товары. Замеры показали, что концентрации таких веществ внутри домов часто были в десятки раз выше, чем на улице», - рассказали специалисты в публикации.
Исследователи добавили, что летучие вещества, о которых идет речь, не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологию местности проживания.
Они отметили, что производство косметической продукции, которая содержит в себе потенциально губительные для живых организмов летучие углеводороды, никак не корректируется в плане оборота и применения. Подобная практика должна быть законодательно изменена, убеждены эксперты.