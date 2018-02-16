Любимые духи могут привести к появлению рака

Исследователи изучали то, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир людей, живущих в разных городах Америки. Ученых, прежде всего, интересовало присутствие в жилище людей веществ, способных вызывать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Но исследование преподнесло авторам сюрприз – оказалось, что продукты косметики и ухода за телом таят в себе очень серьезный канцерогенный потенциал, пишет Medikforum.ru.

«Опасные вещества содержатся в больших количествах в нефти, бензине и продуктах их горения - их источником считаются машины, заправки, промышленные предприятия. Но в домах их главным источником являются не вредные выбросы, а косметические и бытовые товары. Замеры показали, что концентрации таких веществ внутри домов часто были в десятки раз выше, чем на улице», - рассказали специалисты в публикации.

Исследователи добавили, что летучие вещества, о которых идет речь, не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологию местности проживания.