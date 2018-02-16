Забудем об этих стрижках: чего точно не должно быть в современных парикмахерских

Мода на прически так же циклична, как и на одежду в целом. Конечно, есть сомнения, что объемные, залитые лаком прически в духе 60-х когда-нибудь вернутся во всей свой безумной красе, но ведь боб из 20-х годов проник в наш век и, надо сказать, живее всех живых! Но есть и те стрижки, которые стоит на время забыть. Последние лет двадцать они правили балом, а теперь – увы.
1. Лесенка
Гладкие пряди разной длины, мягко обрамляющие лицо, некогда была трендом. Прямо в парикмахерские приходили с журналами и просили: «А можно и мне так?». Ее несложно укладывать, но сейчас она скорее напоминает ностальгию. Может быть, время придет позже, пишет Fabiosa.com/ru.
2. Градуированное каре
Текстурированные короткие стрижки сейчас явно не в моде. Если очень хочется отрезать волосы, выбирайте классическое каре с воздушной челкой в духе француженок. Просто, изящно, и образ при этом выглядит расслабленно.
3. Графичная стрижка и филировка
Филировка – прореживание волос по всей длине для достижения нужной формы или объема прически. Но тренд на здоровый образ жизни, естественный внешний вид и небрежную ухоженность предполагает ровную здоровую длину. Так что филированные стрижки временно устарели.
4. Каскад
Каскад и «лесенку» часто путают. Каскад – стрижка более объемная и растрепанная. Разброс от коротких прядей до длинных выполняется по всей голове, а не только на крайних локонах. Она выглядит довольно неестественно, а сейчас в моде подчеркнутая натуральность.
5. Скриллекс
Вот эти выбритые полголовы – это, конечно, очень по-бунтарски и дерзко. Сразу вспоминаются модные в начале 00-х “эмо”, Аврил Лавин и Cinema Bizarre. Дикие времена. Сказать, что они очень красят – явно нет. Даже Рианна, сменившая десятки причесок, не выглядела с полубритой головой сногсшибательно. К чему этот протест?
Если ваша любимая прическа попала теперь «в бан» – не стоит переживать. Может, пора махнуть рукой на старую стрижку, прошлую жизнь и найти для себя что-то свеженькое?