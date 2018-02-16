Забудем об этих стрижках: чего точно не должно быть в современных парикмахерских

1. Лесенка

Гладкие пряди разной длины, мягко обрамляющие лицо, некогда была трендом. Прямо в парикмахерские приходили с журналами и просили: «А можно и мне так?». Ее несложно укладывать, но сейчас она скорее напоминает ностальгию. Может быть, время придет позже, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Градуированное каре

Текстурированные короткие стрижки сейчас явно не в моде. Если очень хочется отрезать волосы, выбирайте классическое каре с воздушной челкой в духе француженок. Просто, изящно, и образ при этом выглядит расслабленно.

3. Графичная стрижка и филировка

Филировка – прореживание волос по всей длине для достижения нужной формы или объема прически. Но тренд на здоровый образ жизни, естественный внешний вид и небрежную ухоженность предполагает ровную здоровую длину. Так что филированные стрижки временно устарели.

4. Каскад

Каскад и «лесенку» часто путают. Каскад – стрижка более объемная и растрепанная. Разброс от коротких прядей до длинных выполняется по всей голове, а не только на крайних локонах. Она выглядит довольно неестественно, а сейчас в моде подчеркнутая натуральность.

5. Скриллекс

Вот эти выбритые полголовы – это, конечно, очень по-бунтарски и дерзко. Сразу вспоминаются модные в начале 00-х “эмо”, Аврил Лавин и Cinema Bizarre. Дикие времена. Сказать, что они очень красят – явно нет. Даже Рианна, сменившая десятки причесок, не выглядела с полубритой головой сногсшибательно. К чему этот протест?