Семь вещей, которые никогда не делают счастливые пары

Итак, представляем вашему вниманию семь вещей, которые счастливые пары никогда не делают, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Не ориентируются на мелодрамы

Сравнивать собственную жизнь с происходящим на экране — все равно, что верить, будто фото знаменитостей из глянцевых журналов не коснулся фотошоп. Разумеется, голливудские пары выглядят безупречно, но реальные отношения имеют мало общего с кино. Счастливые пары не станут строить свою жизнь, основываясь на ложных представлениях и стереотипах.

2. Не выискивают недостатки у партнера

Изъяны есть у всех, но это не значит, что нужно напоминать о них своему партнеру каждые 10 минут. Акцентируйте внимание на его положительных сторонах, тогда недостатки покажутся вам незначительными. Видя только хорошее в окружающих вас людях, вы начнете замечать хорошее и в себе самом.

3. Не жалуются на партнера друзьям и родным

Все пары время от времени сталкиваются с проблемами, однако это не повод обсуждать свою вторую половинку с посторонними, иначе вы можете потерять доверие партнера. Если вам что-то не дает покоя, обсудите это с ним. Совместное преодоление трудностей только сблизит вас.

4. Не начинают разговор в неудобное время

Если вы обратитесь со своими мыслями или переживаниями к партнеру в тот момент, когда он занят неотложными делами или опаздывает на важную встречу, существует большая вероятность, что он не поймет значимости этого разговора. Чтобы возлюбленный смог всецело погрузиться в интересующую вас тему, постарайтесь выбрать правильный момент, а еще лучше уточните, удобно ли ему сейчас разговаривать.

5. Не сравнивают свои отношения с чужими

Счастливые люди принимают своих вторых половинок такими, какие они есть. Сравнение с другим человеком — не только признак неуверенности в своих отношениях, но и совершенно бесполезное занятие, поскольку выводы чаще всего имеют мало общего с реальностью.

6. Не пытаются читать мысли своего партнера

После долгих лет совместной жизни человеку зачастую начинает казаться, будто он точно знает, что нужно его партнеру. Но ничто не способно так же эффективно поддерживать здоровые отношения, как общение и внимание. Чем больше пара доверяет и открывается друг другу, тем яснее у нее представления о потребностях своей второй половинки.

7. Не игнорируют финансовые вопросы

Проблемы с финансами способны разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому постарайтесь решать денежные вопросы как можно быстрее. Принимайте решения о тратах обоюдно. Конечно, финансы — весьма щекотливая тема, однако, если не обсудить все нюансы сразу, позже этот аспект отношений может стать для вас настоящей головной болью.