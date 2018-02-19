29-летняя беременная девственница: я не начну заниматься сексом после родов

Решение Лорен родить ребёнка необычно сразу по двух причинам: во-первых, против этого возражали как врачи, так и родственники девушки; во-вторых, она ни разу за 29 лет не занималась сексом и не планирует этого. Отсутствие желания Лорен связывает с врождённым гипопитуитаризмом — заболеванием, при котором гипофиз не вырабатывает гормонов. Из-за этого девушка была вынуждена принимать заместительную терапию, а её половое созревание наступило позже, чем у сверстников.

Лорен утверждает, что в подростковом возрасте одноклассники дразнили её из-за отсутствия груди, лишнего веса и проблем с зубами. Всё это сделало девушку замкнутой — она по-прежнему предпочитает избегать контактов с противоположным полом. Впрочем, будущая мама говорит, что счастлива оставаться девственницей, ведь даже поцелуи заставляли её чувствовать себя неловко. После родов девушка не планирует начинать половую жизнь.

"Меня целовали, и это было очень неловко. Я бы не хотела вновь это пережить", - сказала женщина.

Решение родить ребёнка далось Лорен непросто. Её врач настаивал, что девушке необходимо прибегнуть к услугам донора яйцеклетки, да и в этом случае не гарантировал успеха. Но через год лечения в клинике фертильности Лорен прошла успешное ЭКО со своей собственной яйцеклеткой. Теперь она готовится стать матерью, несмотря на неодобрение со стороны семьи и других членов общины.