Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах

Главной героиней последнего выпуска реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) стала 22-летняя Кендалл Дженнер. Она рассказала о том, как справляется с трудностями, которые возникают у нее в ее профессиональной карьере.