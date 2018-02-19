Кендалл Дженнер рассказала о психологических проблемах

«С детства я была ипохондриком. Но сейчас мне пора уже вырасти. В прошлом году произошло много неприятных вещей. Сначала ограбили Ким, затем меня. Потом у меня появились преследователи. Поэтому я не очень люблю ходить куда-нибудь. Вот почему я не веду социальные сети. И это все меня очень беспокоит», — объясняет Кендалл, пишет Сплетник.

Как рассказала ее мать Крис Дженнер, особенно нелегко Кендалл приходится во время Недель моды: «Кендалл испытывает чувство тревоги и волнения. И я думаю, это происходит из-за того, что она в эти дни очень много работает», — говорит Крис.

Перед Неделей моды, которая прошла в Милане, 22-летняя модель медитировала и делала иглоукалывание, чтобы справиться со стрессом. И, по ее словам, это ей очень помогло. Кроме того, в Италию прилетела и ее мать, чтобы в случае чего оказать дочери поддержку.

«Тяжело смотреть, как твоя дочь борется с проблемами. Поэтому, думаю, это моя работа — быть уверенной в том, что она в порядке. Но я уверена, что Кендалл — одна из самых независимых девушек, которых я когда-либо встречала, и она сможет решить все свои проблемы самостоятельно», — добавляет Крис Дженнер.