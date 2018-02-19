Бывший визажист Меган Маркл рассказал об одном важном правиле невесты принца Гарри в макияже

Визажист Лидия Ф. Селлерс в течение двух лет работала с Меган Маркл и хорошо знакома с ее требованиями к макияжу, об одном из которых рассказала журналистам. Оказывается, невеста принца Гарри с особым трепетом относится к своим веснушкам, но не маскирует их, как многие девушки, а, напротив, следит, чтобы они не исчезли под толстым слоем тональных средств.