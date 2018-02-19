Как живут женщины с паническим страхом рожать

Перспектива родов ужасает

Если вы или, к примеру, ваша близкая подруга были беременны, вы знаете, что чем ближе к родам, тем больше нервничает будущая мать. И это вполне нормально, ведь в этот мир должна прийти новая жизнь. К тому же роды сами по себе – вещь очень непредсказуемая. Нужно принимать непростые решения – где рожать, как рожать, с кем рожать и так далее. Все это не может не внушать тревогу. Но у некоторых женщин эта тревога зашкаливает, достигая масштабов психического расстройства – токофобии, пишет Deti.mail.ru.

Токофобией называют сильный страх или даже ужас перед всем, что связано с деторождением. Считается, что от этого расстройства страдает от 2,5 до 14 процентов женщин. При этом различают первичную и вторичную токофобию.

Первичная токофобия наблюдается у женщин, которые никогда не рожали. Она проявляется в подростковом возрасте и, как правило, приводит к полному отказу от деторождения, так как такая перспектива кажется ужасающей.

Подташнивает даже от фотографии

Девушка по имени Миранда призналась в интервью The Metro, что все действительно началось в то время, когда она была еще подростком, но уже начала вести половую жизнь. Сначала она просто боялась забеременеть, но с возрастом страх не исчез, а усилился. Когда Миранде уже было за 20, она осознала, что просто физически не в состоянии наблюдать сцены, связанные с беременностью и родами, если они встречаются в кино или сериалах. «Мне становится очень нехорошо, я покрываюсь потом, меня начинает подташнивать», – рассказала девушка.

Другая жертва токофобии, Мелисса, сообщила, что из-за своего расстройства не хочет иметь детей. Ей даже кажется, что это для нее физически невозможно. «Я испытываю отвращение к деторождению, и даже не могу говорить на эту тему. Мне может стать плохо от одной фотографии рожающей женщины, хотя я и понимаю, что это всего лишь фотография», – призналась Мелисса. Женщина старается избегать любых фильмов и изображений на тему родов, потому что они могут вызвать у нее неприятные переживания.

Естественным родам предпочитают кесарево

Вторичная токофобия чаще всего является результатом предыдущего травматичного опыта, связанного с родами. Она может появиться, например, после очень долгих родов без обезболивания, с осложнениями и для роженицы, и для ребенка. Риск развития токофобии возрастает, если у вас тревожное расстройство, серьезные гинекологические проблемы или же вы становились жертвой сексуального насилия.

Что же происходит, если женщина с токофобией все же забеременела? По словам специалиста по материнскому и репродуктивному здоровью Катрионы Джонс, в этом случае женщины чаще всего делают аборт или же предпочитают естественным родам кесарево сечение.

У беременных токофобия может сопровождаться бессонницей, расстройствами пищевого поведения, дородовой депрессией. Повышен в этом случае и риск послеродовой депрессии. Некоторые женщины с токофобией с трудом устанавливают эмоциональную связь с новорожденным, не испытывают к нему никаких чувств.

Не заводят серьезных отношений

Заметить, что у подруги или родственницы токофобия, бывает довольно сложно. Женщины обычно предпочитают не афишировать такое состояние. Часто они просто стараются избегать как самих беременных, так и разговоров на тему деторождения.

Как пояснил эксперт по фобиям Адам Кокс, жертвы токофобии могут заканчивать отношения с партнером, как только выясняется, что он хочет ребенка. Некоторые из обладателей такого расстройства вообще предпочитают кратковременные случайные связи, разрывая отношения, как только они угрожают стать более серьезными.

Страх забеременеть заставляет жертв токофобии очень беспокоиться по поводу предохранения. Они регулярно делают тесты на беременность и всегда носят с собой препарат экстренной контрацепции.