Беременная танцовщица вышла на паркет. Через минуту она зажгла всех своим искрометным танцем!

На 35 неделе не каждый может самостоятельно шнурки завязать, а она вытворяет такие удивительные вещи. Видно, что танец приносит ей огромное удовольствие. Наверняка ребенок, который родится, как только встанет на ноги, начнет подражать матери!

Ролик с танцующей будущей матербю набрал почти 3 000 000 просмотров и более 700 комментариев. Просмотрев это невероятное видео, люди решили выразить свое мнение и разделились на два лагеря. Одни начали восхищаться танцовщицей: «Она беременна, а не больна. Вперед, девочка!». Другие же, наоборот, начали ее осуждать: «Очень безответственно!» Сразу скажем, что положительных комментариев намного больше, пишет Fabiosa.com/ru.

Кстати, девушка Криштиану Роналду также активно занималась танцами во время беременности. На своей странице в Instagram Джорджина Родригес делилась с подписчиками видео, в которых выплясывала сальсу на шпильках и в мини-юбке.