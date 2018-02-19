После инсульта при родах мозг ребенка начинает работать по другому

После перинатального инсульта мозг ребенка начинает функционировать по-другому. К такому выводу пришли исследователи из Джорджтаунского университета.
Американские ученые выяснили, что мозг новорожденных малышей начинает реагировать по-другому в том случае, если на момент появления на свет дети сталкиваются с инсультом. Наблюдения показали, что через одно-два десятилетия после перинатального инсульта, вызвавшего повреждение левой половины мозга, которая отвечает за языковые навыки, подростки и молодые люди просто активнее используют правую половину мозга. При этом авторы исследования подчеркивают, что даже очень масштабный инсульт во время родов не оказывает на мозг ребенка такого же опустошительного воздействия, как обширный инсульт у взрослого человека, передает Medikforum.ru.
Так называемый перинатальный инсульт вовсе не является редкостью. Роды очень тяжело переносятся мозгом ребенка, поскольку они изменяют приток крови от матери к плоду. С подобного рода инсультами сталкивается приблизительно один ребенок на каждый 4 000. Обычно острые мозговые нарушения фиксируются незадолго до, во время или сразу после родов. Результаты данного исследования демонстрируют, насколько пластичным является функционирование мозга у новорожденных.
Хотя после инсульта дети начинают более активно использовать не левое, а правое полушарие мозга, их язык при этом совершенно не страдает, они общаются и усваивают новые слова вполне нормально. Единственным признаком неонатального инсульта у таких подростков и молодых людей является более частое использование левой руки в качестве основной. Левшами они становятся потому, что инсульт часто нарушает нормальное функционирование их правой руки, за которое отвечает левое полушарие. При этом их базовые когнитивные функции остаются на обычном уровне.