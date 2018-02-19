После инсульта при родах мозг ребенка начинает работать по другому

Американские ученые выяснили, что мозг новорожденных малышей начинает реагировать по-другому в том случае, если на момент появления на свет дети сталкиваются с инсультом. Наблюдения показали, что через одно-два десятилетия после перинатального инсульта, вызвавшего повреждение левой половины мозга, которая отвечает за языковые навыки, подростки и молодые люди просто активнее используют правую половину мозга. При этом авторы исследования подчеркивают, что даже очень масштабный инсульт во время родов не оказывает на мозг ребенка такого же опустошительного воздействия, как обширный инсульт у взрослого человека, передает Medikforum.ru.

Так называемый перинатальный инсульт вовсе не является редкостью. Роды очень тяжело переносятся мозгом ребенка, поскольку они изменяют приток крови от матери к плоду. С подобного рода инсультами сталкивается приблизительно один ребенок на каждый 4 000. Обычно острые мозговые нарушения фиксируются незадолго до, во время или сразу после родов. Результаты данного исследования демонстрируют, насколько пластичным является функционирование мозга у новорожденных.