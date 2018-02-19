Жуть! Девушку госпитализировали из-за поддельной помады Kylie Cosmetics

В прошлую субботу Кайли Дженнер еще раз напомнила читателям своего Twitter-аккаунта, что настоящие помады Kylie Cosmetics продаются только на официальном сайте марки. Скорее всего, она и не подозревала, что в этот момент в Северной Ирландии откачивают 18-летнюю Рейчел МакЛоулин, которой поддельная помада чуть не стоила жизни.
Набор приобрела подруга Рейчел в одной из Facebook-групп по продаже косметики (сейчас ее страница удалена) всего за четыре доллара и 22 цента (оригинальный Kylie Cosmetics Lip Kit стоит 22 доллара). Рейчел одолжила помаду на вечеринку и пользовалась ей весь вечер пятницы. Ночью девушка заметила, что губы опухли, и смыла сомнительный продукт своим обычным средством. Наутро губы опухли еще больше. Даже хуже: реакция распространилась на горло, и девушке было трудно дышать. Рейчел доставили в больницу Ройал Виктория, где оказали первую помощь при острой аллергической реакции, сообщает Сплетник.
Сейчас девушка почти здорова. Мораль этой истории довольно очевидна: не пренебрегайте тестами и не покупайте косметику сомнительного происхождения. Ведь даже простая консультация врача обойдется намного дороже сэкономленных денег.