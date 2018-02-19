Жуть! Девушку госпитализировали из-за поддельной помады Kylie Cosmetics

Набор приобрела подруга Рейчел в одной из Facebook-групп по продаже косметики (сейчас ее страница удалена) всего за четыре доллара и 22 цента (оригинальный Kylie Cosmetics Lip Kit стоит 22 доллара). Рейчел одолжила помаду на вечеринку и пользовалась ей весь вечер пятницы. Ночью девушка заметила, что губы опухли, и смыла сомнительный продукт своим обычным средством. Наутро губы опухли еще больше. Даже хуже: реакция распространилась на горло, и девушке было трудно дышать. Рейчел доставили в больницу Ройал Виктория, где оказали первую помощь при острой аллергической реакции, сообщает Сплетник.