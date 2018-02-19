Порноактриса бросила работу, чтобы защищать права женщин

Когда Мириам исполнилось 18, она попросила у родителей $60 тыс. на обучение в элитной юридической школе, но получила отказ. У родителей не было такой суммы. Тогда Белль решила заработать эти деньги самостоятельно и начала сниматься в порно, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Свой первый сексуальный опыт Мириам помнит очень детально: это был оральный секс, который она делала своему коллеге по съемкам. Мириам до сих пор вспоминает ту "очень сексистскую сцену — с насилием и доминированием". Тогда она поняла, что хочет получить образование в области прав женщин и посвятить этому свою жизнь.

Во время работы девушку часто критиковали за тело в шрамах и фигуру. Дело доходило до того, что у Мириам случались срывы, один из которых чуть было не довел ее до суицида.

«Как и многие другие молодые женщины, борющиеся с депрессией, я пыталась пойти на это. Но что-то меня остановило, и сейчас я очень далека от этих мыслей», - призналась Мириам.

Фанаты актрисы заметили, что девушка больше не снимается в кино, и забили тревогу. Оказалось, беглая звезда фильмов для взрослых поступила на первый курс в Нью-Йоркскую юридическую школу и собирается оставить свое развратное прошлое позади.

Мириам уверяет, что ей пришлось отказаться даже от подработки моделью, так как она полностью загружена учебой.

A post shared by Belle Knox (@officialbelleknox) on Feb 25, 2015 at 10:11pm PST