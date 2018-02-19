Эстонские дизайнеры о стиле Керсти Кальюлайд: наш президент – такая сильная женщина, что носит то, что ей нравится

Руководитель модного бренда Tallinn Dolls Мари Мартин, не согласна с Дубска: «В прошлом году Кальюлайд надела на президентский прием национальный костюм, и, как мне кажется, ей он идет больше всех. Я считаю, что она бросила вызов и сделала это очень ярко. Я ценю, что президент остается сама собой и не хочет становиться кем-то другим. Иначе это было бы признаком неуверенности в себе», пишет Sobranna.ee.

Также Мартин считает, что не стоит демонстрировать свою силу и власть, ведь успех зависит от совместной работы: «Не стоит сравнивать себя с президентом США и махать красных флагом, особенно, если мы находимся рядом с Россией и между двумя большими державами, и такая позиция у нас будет всегда».

«Наш президент – такая сильная женщина, что носит то, что ей нравится, независимо от мнения окружающих», - считает создательница бренда Mammu Couture Мариа Таммеорг.