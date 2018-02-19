Эстонские дизайнеры о стиле Керсти Кальюлайд: наш президент – такая сильная женщина, что носит то, что ей нравится

На прошлых выходных латышский стилист Жанна Дубска сказала, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд красивая женщина, но она не умеет это преподносить. «Жаль!» - добавила стилист. Мы узнали у наших местных экспертов, что они думают о стиле президента.
Руководитель модного бренда Tallinn Dolls Мари Мартин, не согласна с Дубска: «В прошлом году Кальюлайд надела на президентский прием национальный костюм, и, как мне кажется, ей он идет больше всех. Я считаю, что она бросила вызов и сделала это очень ярко. Я ценю, что президент остается сама собой и не хочет становиться кем-то другим. Иначе это было бы признаком неуверенности в себе», пишет Sobranna.ee.
Также Мартин считает, что не стоит демонстрировать свою силу и власть, ведь успех зависит от совместной работы: «Не стоит сравнивать себя с президентом США и махать красных флагом, особенно, если мы находимся рядом с Россией и между двумя большими державами, и такая позиция у нас будет всегда».
«Наш президент – такая сильная женщина, что носит то, что ей нравится, независимо от мнения окружающих», - считает создательница бренда Mammu Couture Мариа Таммеорг.
Стилист и редактор рубрики моды в журнале Anne&Stiil Каролин Куусик считает, что латышский стилист переборщила с высказываниями: «Президент Керсти Кальюлайд – не сошла с глянцевых страниц журнала как манекен (как, например, Мелания Трамп), но и не так все плохо. Будучи президентом она сделала большой шаг в своем развитии стиля, но, конечно, еще есть, куда двигаться. Чтобы найти свой стиль, требуется время, иначе мы бы все уже давно были королевами стиля».