Мужское мнение: что отталкивает нас в женщинах

«Меня прям передергивает, когда я слышу, как девушка ругается матом, даже не просто ругается, а разговаривает. Мне хочется зажмуриться и представить, что мне послышалось. Отвратительно слышать такое из женских уст».

«Девушка, которая думает, что все знает. Обычно она знает то, что не нужно знать, всякий бред, и это раздражает», пишет Lifter.com.ua.

«Я не люблю курящих женщин. Это плохая привычка, не говоря уже о том, что плохо для здоровья. Я не хочу целоваться с пепельницей».

«Девушка, которая не открыта к чему-то другому или новому. Она не хочет даже выслушать другую точку зрения — это словно разговаривать со стеной, потому что ей или все равно, или она никогда не признает свою неправоту. Не выношу этого».

«Мне не нравятся девушки, которые постоянно сидят в своем телефоне, особенно, когда она со мной на свидании или в компании друзей. Если ей действительно так скучно, пусть лучше сразу уходит».

«Не люблю женщин, которые не знают меры в алкоголе. Я люблю выпить, повеселиться, но не люблю, когда напиваются, тем более женщины».

«Меня убивает нерешительность в девушках. Понимаю, иногда трудно выбрать между двумя вещами, но когда она каждый раз оставляет на меня принимать решение, это отворачивает. У девушки должно быть свое мнение».

«Мне трудно быть рядом с неуверенной в себе девушкой. Понимаю, может это не ее вина, но как выдержать ту, которая постоянно комплексует и жалуется, унижает себя или других людей, чтобы превознестись за их счет».

«Ложь. Меня отталкивают люди, которые постоянно врут, ведь быть честным не так уж трудно, и это важно в отношениях».

«Когда девушка много требует, но ничего не дает взамен».

«Когда девушка видит в тебе только кошелек с деньгами. Я не против заплатить за нее, но было бы мило с ее стороны хоть раз предложить разделить счет, чтобы я понял, что она пришла не поесть за мой счет».

«Не терплю девушек, одержимый социальными сетями. Зачем делать фото своей еды, особенно на свидании?! Ненавижу, когда люди пытаются сделать свою жизнь идеальной на картинке».

«Меня отталкивают беспомощные женщины. Мне нравится помогать женщинам, каждый мужчина хочет чувствовать себя полезным, даже рыцарем, но никто не хочет беспомощную девушку, для которой нужно делать буквально все. Будь немного самодостаточной».

«Когда девушка притворяется той, которой не является. Может делает вид, что ей нравится то, что мне нравится. Не нужно меняться, чтобы впечатлить меня — это все равно не работает».

«Самовлюбленные женщины. Мне не интересны те, которые прежде всего думают только о себе».

«Женщина, которой всегда нужно быть в центре внимания. Она всегда старается обратить на себя внимание, иначе ее не устраивает. Я не терплю такого».