Видео: звездный тренер показала, как Вера Брежнева качает пресс и попу

«На данный момент я в реале тренирую только одного человека. И мы с @ververa уже потренировались (точнее кто-то тренировался, а кто-то просто считал разы, но моя тренировка как всегда с Мией на голове утром) знаю, как вы не любите упражнение прямоугольник, но запомните, то, что нам сложнее всего даётся — даёт самый классный результат!