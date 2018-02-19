Видео: звездный тренер показала, как Вера Брежнева качает пресс и попу

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко, ставшая известной после участия в шоу похудения «Взвешенные и счастливые» поделилась видеороликом с частной тренировки, которую она проводит с Верой Брежневой.
«На данный момент я в реале тренирую только одного человека. И мы с @ververa уже потренировались (точнее кто-то тренировался, а кто-то просто считал разы, но моя тренировка как всегда с Мией на голове утром) знаю, как вы не любите упражнение прямоугольник, но запомните, то, что нам сложнее всего даётся — даёт самый классный результат!
Лично для меня Вер – пример ежедневной работы над собой. Что вкладываем, то и получаем. Итак, «прямоугольник» 3 подхода по 10 раз. Если совсем не получается, то встать и удержать 20 счетов верхнее положение — столик.
P.S. В упражнении работают попа, пресс и руки».
Сама певица также выложила это видео на своей отдельной страничке в Инстаграме, посвященной своему здоровому образу жизни, пишет Soulpost.ru.