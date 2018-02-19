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Дошла до грани: худоба звезды Comedy Woman просто пугает!

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Надежда Сысоева.

ФОТО: Instagram

Тонкая и звонкая Надежда Сысоева всегда могла похвастаться идеальной фигурой. Тем не менее подписчики звезды Comedy Woman заметили, что в последнее время ее худоба приобрела болезненный вид.

Одна из последних фотографий в Instagram Надежды Сысоевой не на шутку взволновала ее подписчиков, пишет Rus.tvnet.lv.

Актриса поделилась кадром, на котором позирует в весьма провокационном наряде, однако Интернет-пользователи обратили внимание вовсе не на прелести Надежды, а на ее исхудавшие руки.

Фолловеры оставили множество обеспокоенных комментариев под снимком.

Поклонники в один голос просят Сысоеву прекратить худеть.

«Кто-нибудь покормите Наденьку!», «Хоть отпишитесь где-нибудь под фото, что решили вес набрать, а то за вас страшно», «Это анорексией пахнет», «Срочно поешь!»

— написали встревоженные поклонники своей любимой звезде.

Стоит отметить, что подписчиков не впервые беспокоит худоба Надежды. В конце прошлого года актриса не выдержала и ответила всем неравнодушным, что с ней все в порядке: она «сытая, спортивная и любимая».

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