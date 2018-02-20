Шок! Чем страшнее внешность вашего мужа, тем толще вы сами!

В исследовании приняли участие 223 супружеские пары, прожившие в браке менее 4 месяца. Внешность супругов была оценена по шкале от 1 до 10.

Каждый член пары ответил на вопросы, которые касались диеты и физических упражнений. Все полученные данные были учтены и сопоставлены, пишет Lifter.com.ua.

Результаты оказались очень интересными: жены мужчин, внешность которых получила наивысшие оценки, в большинстве случаев соблюдали диету и регулярно занимались спортом.

В то же время женщины, чьи мужья по оценкам других выглядели на двоечку, налегали на вредную еду и сладенькое.

Видимо, для того, чтобы поддерживать себя в форме женщинам нужна мотивация в виде красивого мужа.

Авторы исследования Андреа Мельцер и Таня Рейнольдс подтверждают: внешность партнера действительно влияет на пищевые привычки и поведение второй половинки.

Это исследование заставляет задуматься о социальном давлении, которое испытывают женщины: им постоянно приходится опасаться, что они не оправдают ожиданий своего партнера.

Вот еще один вывод, который сделали ученые: брак, в котором женщина намного привлекательней своего мужа, оказывается более крепким и успешным.

Кроме того, мужская красота для женщины - не главное. Больше всего она ценит в партнере интеллект, мужественность и доброту.