вторник, 20 февраля 2018 г.
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Шок! Чем страшнее внешность вашего мужа, тем толще вы сами!

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Ожирение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Новое исследование специалистов Университета Флориды показывает: девушки, которые выглядят намного эффектнее своих партнеров, злоупотребляют нездоровой пищей, пишет Cultura Colectiva.

В исследовании приняли участие 223 супружеские пары, прожившие в браке менее 4 месяца. Внешность супругов была оценена по шкале от 1 до 10.

Каждый член пары ответил на вопросы, которые касались диеты и физических упражнений. Все полученные данные были учтены и сопоставлены, пишет Lifter.com.ua.

Результаты оказались очень интересными: жены мужчин, внешность которых получила наивысшие оценки, в большинстве случаев соблюдали диету и регулярно занимались спортом.

В то же время женщины, чьи мужья по оценкам других выглядели на двоечку, налегали на вредную еду и сладенькое.

Видимо, для того, чтобы поддерживать себя в форме женщинам нужна мотивация в виде красивого мужа.

Авторы исследования Андреа Мельцер и Таня Рейнольдс подтверждают: внешность партнера действительно влияет на пищевые привычки и поведение второй половинки.

Это исследование заставляет задуматься о социальном давлении, которое испытывают женщины: им постоянно приходится опасаться, что они не оправдают ожиданий своего партнера.

Вот еще один вывод, который сделали ученые: брак, в котором женщина намного привлекательней своего мужа, оказывается более крепким и успешным.

Кроме того, мужская красота для женщины - не главное. Больше всего она ценит в партнере интеллект, мужественность и доброту.

В следующем исследовании ученые попытаются выяснить, зависят ли пищевые привычки женщины от привлекательности ее подруг.

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