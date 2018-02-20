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Мать усадила сына в тележку в магазине… А наутро он чуть не умер!

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Фото иллюстративное

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Для австралийки Вивьен Уордроп это был всего лишь обычный поход в магазин с 10-месячным сыном… Однако сутки спустя малышу Логану стало так плохо, что он очутился в реанимации, сообщает газета Daily Mail.

Больше недели мальчик сражался с несколькими болезнями, в том числе с менингитом. Изучив возможные источники контакта с бактериальной инфекцией, врачи пришли к выводу, что во всем виновата тележка из супермаркета, пишет Lifterc.om.ua.

После этого жуткого происшествия Вивьен призывает всех родителей обязательно дезинфицировать тележку, прежде чем посадить в нее ребенка.

Через сутки после посещения магазина Логана стало тошнить. Как будто этого было мало, у него поднялась температура, и начался понос.

«Его просто несло, — говорит Вивьен. — Я пыталась дать ему бутылочку, но его стошнило».

Логану становилось все хуже, и мать решила показать его педиатру. Но врач отправил ее обратно домой, сказав, что это всего лишь вирус. Однако на следующий день Логану не стало легче — наоборот, теперь к его мучениям добавилось еще и обезвоживание.

Вивьен решила больше не рисковать и отвезла Логана прямиком в больницу — чем и спасла ему жизнь. Бедный мальчик провел в больнице 10 дней, из них 8 — в реанимации.

В больнице у Логана диагностировали несколько болезней, в том числе аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Десятимесячному крохе пришлось сражаться за жизнь в столь юном возрасте! По данным органов здравоохранения, новорожденные и младенцы находятся в группе риска по менингиту.

Вот симптомы, на которые следует обратить внимание:

    жар;

    головная боль;

    ригидность затылка;

    раздражительность;

    отсутствие аппетита;

    пассивность.

Обычно бактериальный менингит передается от человека человеку, но некоторые штаммы можно подцепить с поверхности. После страшной истории с сыном Вивьен призывает всех родителей быть бдительными. Перед тем, как посадить ребенка в тележку в супермаркете, протрите ручки антибактериальными салфетками, или вообще не сажайте туда малыша.

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