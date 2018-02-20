В США запустили шоу о людях с лишней кожей после похудения

В новом сезоне снимаются 29 человек, которые в сумме похудели на невероятные 3 тысячи килограммов, то есть 3 тонны! Но вместо того, чтобы радоваться своим достижениям, многие переживают из-за того, что теперь их тело покрывает не слой жира, а слои растянутой кожи, передает Soulpost.ru.