среда, 21 февраля 2018 г.
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  • В США запустили шоу о людях с лишней кожей после похудения

В США запустили шоу о людях с лишней кожей после похудения

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Похудеть на десятки килограммов — достаточно сложно, но для многих людей это сопровождается дополнительными осложнениями в виде растянутой кожи. Этой проблеме посвятили целое шоу на американском телеканале TLC.

В новом сезоне снимаются 29 человек, которые в сумме похудели на невероятные 3 тысячи килограммов, то есть 3 тонны! Но вместо того, чтобы радоваться своим достижениям, многие переживают из-за того, что теперь их тело покрывает не слой жира, а слои растянутой кожи, передает Soulpost.ru.

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