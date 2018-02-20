Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Мы становимся кроватью для своего ребенка

Телесный контакт очень важен для младенцев. Однако если малыш привыкнет засыпать исключительно у вас на руках, не удивляйтесь, что ему потом не понравится спать в кроватке, пишет Deti.mail.ru.

«Совместный сон, который многие специалисты и сами матери считают полезным для здоровья ребенка, вовсе не означает, что вы должны заменить малышу кроватку собой, – говорит Джудит Оуенс, руководитель Центра педиатрии и расстройств сна в детской больнице Бостона, США. – Если вы все-таки допустили эту ошибку, то, когда малышу исполнится три-четыре месяца, попробуйте проделать следующее: сонного, но еще не спящего ребенка положите в люльку. Если он расплачется, возьмите его на руки, успокойте, но не давайте заснуть, а затем повторите процедуру. Ваша задача – добиться, чтобы кроватка ассоциировалась у ребенка со сном».

Не разделяем кормление и засыпание

Ошибка, которую допускают многие матери – это кормление грудью непосредственно перед сном. В результате у ребенка формируется привычка засыпать только на руках и с грудью во рту. Теперь каждый раз, когда малыш проснется ночью, вам придется его покормить, прежде чем ему удастся заснуть, т.к. засыпать иначе он просто не умеет.

Важно понять, что засыпание – это навык, который можно натренировать. Исправить ситуацию поможет такая мера – последнее кормление проводите не позже чем за 20 минут до засыпания. Кормите ребенка не в той комнате, где он будет спать, чтобы еда перестала ассоциироваться со сном. Перед сном положите ребенка в кроватку и побудьте рядом какое-то время, но не берите его на руки.

Все методы регулирования детского сна стоит начинать использовать не раньше, чем ребенку исполнится четыре месяца. Это важно!

Подбегаем к ребенку «по каждому писку»

Если малыш плачет, то, конечно, к нему нужно подойти и успокоить. Но мчаться к кроватке после каждого «хныка» или кряхтения не стоит – делайте паузу каждый раз чуть длиннее. Дайте ребенку возможность успокоиться и заснуть самостоятельно. Вы удивитесь, но в половине случаев именно это и произойдет.

Этот же принцип касается детей постарше. Если вы врываетесь в комнату ребенка при первом стуке, то не удивляйтесь, что он начнет бояться темноты и монстров, ведь своим поведением вы показываете, что дома может быть небезопасно. Кстати, о монстрах: от кого, по-вашему, он впервые о них узнал?

Практикуем сон в машине