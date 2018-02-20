Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Здоровый малыш с определенного возраста способен спокойно спать всю ночь, давая отдохнуть и родителям. Однако порой мы сами мешаем этому.
Мы становимся кроватью для своего ребенка
Телесный контакт очень важен для младенцев. Однако если малыш привыкнет засыпать исключительно у вас на руках, не удивляйтесь, что ему потом не понравится спать в кроватке, пишет Deti.mail.ru.
«Совместный сон, который многие специалисты и сами матери считают полезным для здоровья ребенка, вовсе не означает, что вы должны заменить малышу кроватку собой, – говорит Джудит Оуенс, руководитель Центра педиатрии и расстройств сна в детской больнице Бостона, США. – Если вы все-таки допустили эту ошибку, то, когда малышу исполнится три-четыре месяца, попробуйте проделать следующее: сонного, но еще не спящего ребенка положите в люльку. Если он расплачется, возьмите его на руки, успокойте, но не давайте заснуть, а затем повторите процедуру. Ваша задача – добиться, чтобы кроватка ассоциировалась у ребенка со сном».
Не разделяем кормление и засыпание
Ошибка, которую допускают многие матери – это кормление грудью непосредственно перед сном. В результате у ребенка формируется привычка засыпать только на руках и с грудью во рту. Теперь каждый раз, когда малыш проснется ночью, вам придется его покормить, прежде чем ему удастся заснуть, т.к. засыпать иначе он просто не умеет.
Важно понять, что засыпание – это навык, который можно натренировать. Исправить ситуацию поможет такая мера – последнее кормление проводите не позже чем за 20 минут до засыпания. Кормите ребенка не в той комнате, где он будет спать, чтобы еда перестала ассоциироваться со сном. Перед сном положите ребенка в кроватку и побудьте рядом какое-то время, но не берите его на руки.
Все методы регулирования детского сна стоит начинать использовать не раньше, чем ребенку исполнится четыре месяца. Это важно!
Подбегаем к ребенку «по каждому писку»
Если малыш плачет, то, конечно, к нему нужно подойти и успокоить. Но мчаться к кроватке после каждого «хныка» или кряхтения не стоит – делайте паузу каждый раз чуть длиннее. Дайте ребенку возможность успокоиться и заснуть самостоятельно. Вы удивитесь, но в половине случаев именно это и произойдет.
Этот же принцип касается детей постарше. Если вы врываетесь в комнату ребенка при первом стуке, то не удивляйтесь, что он начнет бояться темноты и монстров, ведь своим поведением вы показываете, что дома может быть небезопасно. Кстати, о монстрах: от кого, по-вашему, он впервые о них узнал?
Практикуем сон в машине
Если ребенок будет регулярно засыпать в машине или другом виде транспорта, то его мозг начнет ассоциировать ощущение движения с засыпанием. Во время короткой поездки всячески отвлекайте ребенка, не давая ему заснуть. Если же засыпания в транспорте не избежать, то не расстраивайтесь – просто позаботьтесь о том, чтобы 50-75% всего сна ребенка приходилось на кроватку в помещении.
Приучаем младенца к идеальной тишине
Если ребенок с рождения привыкнет засыпать только в гробовой тишине, то вам придется соблюдать эту тишину ближайшие три-четыре года. Ходить на цыпочках, ни в коем случае не хлопать дверьми, навсегда поставить телефон в беззвучный режим и заменить обычные окна на звукоизолирующие.
Если вас такая перспектива не радует, ведите обычный образ жизни, в том числе и когда ребенок спит. Детская нервная система очень гибкая и легко адаптируется к окружающей среде. Если малыш научится спать в умеренном шуме, то ни лай собаки, ни звонок в дверь его не разбудят.
И кое-что еще
Начав тренировки по засыпанию (назовем их так), вы рискуете услышать от доброжелателей фразы: «Ты не заботишься о своем ребенке», «Сон в отдельной кровати навредит его психике», «Ты просто эгоистка» и сакраментальное «Он точно так же оставит тебя одну в старости».
На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Заботясь о режиме и нормальном засыпании ребенка, вы создаете условия для развития и отдыха, в том числе – своего. Кто будет спокойнее – малыш, который и пяти минут не может прожить без маминой груди и постоянно требует ее плачем, или ребенок, который научился засыпать сам? Рядом с какой мамой малышу будет спокойнее – с измученной недосыпанием и непрестанным укачиванием или выспавшейся и отдохнувшей?
Если уж совсем ничего не получается, то попробуйте повторить опыт молодого отца из Сиднея, который умудряется уложить сына спать за одну минуту.