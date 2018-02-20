Хочешь покорить его? Перестань делать эти шесть ошибок в переписке с парнем

1. Спрашивать, где он.

Ты встречаешься с новым парнем, и вы не виделись пару дней. Тебе интересно, где он, почему он тебе не пишет, и вот ты первой спрашиваешь у него «Ты где?» и ждешь. Ты можешь считать это невинным сообщением, ведь это прямолинейно и открыто, но это слишком. Он может воспринять это как давление на его независимость и свободу, попытка контроля. Лучше спроси, как он там, а не где он.

2. Присылать длинные сообщения о том, как прошел твой день.

Вообще избегай длинных сообщений в начале отношений. Это может утомить его. Прибереги длинные рассказы для личных встреч, а написать можно только о самом интересном, пишет Soulpost.ru.

3. Неожиданно писать ему о сексе, чтобы удержать интерес.

Может ваша переписка зашла в тупик, и чтобы сохранить интерес, ты начинаешь писать что-то откровенное или присылать свое соблазнительное селфи. Стоп. В начале отношений ему может показаться, что ты просто хочешь внимания. К тому же, это просто странно и неловко. Если разговор сошел на нет, просто пожелай ему спокойной ночи или всего хорошего. Переписку всегда нужно заканчивать на интересном месте, а не скучном.

4. В твоем сообщении больше смайликом, чем текста.

Смайлики — это мило, но не переборщи с ними, особенно в общении с человеком, которого ты едва знаешь. Смайлы не должны заменять слова. Если тебе нравится то, что он тебе написал, лучше напиши это словами, а не просто ставь смайлик. Он может неправильно их понять.

5. Не думать перед тем, как писать.

Если парень пишет тебе, что он хорошо провел с тобой время, ты можешь захотеть сразу предложить ему договориться о следующем свидании. Но это слишком отчаянно, так что просто согласись, что это было весело, оставь немного интриги и загадки. Если ему действительно понравилось, он сам захочет тебя увидеть вскоре.

6. Забрасывать его сообщениями.