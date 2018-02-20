Розовые, персиковые или бронзовые: как подобрать румяна к цвету лица

При покупке румян взгляни на свой естественный цвет губ. Примерно такого же оттенка выбирай и румяна, тогда они будут гармонично смотреться на коже и подчеркивать все достоинства лица, пишет Lady.tochka.net.

Если ты обладательница светлой кожи с легким желтым оттенком, тогда тебе стоит комбинировать нежно-розовые румяна и легкий бронзер. Сначала нанести румяна, а затем покрой их легким слоем бронзера.

Для светлой кожи с розовым оттенком лучше всего выбирать румяна розоватых оттенков, но не теплых.

Если ты обладательница оливкового цветотипа, тогда присмотрись к персиковым тонам. Но обрати внимание, что не оранжевый, не морковный и не дынный, а именно персиковый.