Рецепт: сливовый пирог c корицей и безе

Ароматный сливовый пирог под сладкой меренгой пополнит коллекцию ваших особых рецептов.
Ингредиенты
Для теста:
мука 220 г
сахар 100 г
сливочное масло 130 г
ванильный сахар 1 пакетик
разрыхлитель 1 ч.л. желтки 3 шт.
Для начинки:
сливы 600 г
сахар 1 ст. л.
корица 0.5 ч.л.
крахмал 1 ст. л.
Для заливки:
белки 3 шт.
сахар 80 г
80 мин 8 порции
1. Сливы помыть, удалить косточки, посыпать сахаром. 2. Отделить желтки от белков. 3. Взбивать желтки с сахаром, пока они не побелеют, пишет Ivona.bigmir.net.
4. Не прекращая взбивать, добавить размягченное масло. 5. Всыпать просеянную муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. 6. Замесить тесто, отделить от него небольшой кусок и поместить его в морозильную камеру на 20 минут. 7. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, выложить тесто и сформировать бортики. 8. На тесто поместить сливы, посыпать корицей и крахмалом. 9. Белки взбить с сахаром до крепких пиков, выложить на сливы. 10. Замороженное тесто натереть на крупной терке и посыпаем пирог. 11. Запекать в разогретой духовке при 180С около 45 минут.