Рецепт: сливовый пирог c корицей и безе

4. Не прекращая взбивать, добавить размягченное масло. 5. Всыпать просеянную муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. 6. Замесить тесто, отделить от него небольшой кусок и поместить его в морозильную камеру на 20 минут. 7. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, выложить тесто и сформировать бортики. 8. На тесто поместить сливы, посыпать корицей и крахмалом. 9. Белки взбить с сахаром до крепких пиков, выложить на сливы. 10. Замороженное тесто натереть на крупной терке и посыпаем пирог. 11. Запекать в разогретой духовке при 180С около 45 минут.