среда, 21 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Рецепт: сливовый пирог c корицей и безе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сливовый пирог

ФОТО: Scanpix

Ароматный сливовый пирог под сладкой меренгой пополнит коллекцию ваших особых рецептов.

Ингредиенты

Для теста:

мука 220 г

сахар 100 г

сливочное масло 130 г

ванильный сахар 1 пакетик

разрыхлитель 1 ч.л. желтки 3 шт.

Для начинки:

сливы 600 г

сахар 1 ст. л.

корица 0.5 ч.л.

крахмал 1 ст. л.

Для заливки:

белки 3 шт.

сахар 80 г

80 мин 8 порции

1. Сливы помыть, удалить косточки, посыпать сахаром. 2. Отделить желтки от белков. 3. Взбивать желтки с сахаром, пока они не побелеют, пишет Ivona.bigmir.net

4. Не прекращая взбивать, добавить размягченное масло. 5. Всыпать просеянную муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. 6. Замесить тесто, отделить от него небольшой кусок и поместить его в морозильную камеру на 20 минут. 7. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, выложить тесто и сформировать бортики. 8. На тесто поместить сливы, посыпать корицей и крахмалом. 9. Белки взбить с сахаром до крепких пиков, выложить на сливы. 10. Замороженное тесто натереть на крупной терке и посыпаем пирог. 11. Запекать в разогретой духовке при 180С около 45 минут.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ