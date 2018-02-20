Девушка похудела на 34 килограмма, исключив из своего рациона всего один продукт

Речь пойдет о девушке по имени Кэти Гамильтон, всю свою жизнь страдавшей от избыточной массы тела. Путь Кэти к похудению начался тогда, когда она поступила учиться и стала посещать встречи людей с аналогичной проблемой. После незамысловатой диеты ей удалось сбросить целых 34 килограмма и навсегда забыть о прежних формах!

По словам Кэти, поворотным моментом в ее жизни стала зима 2012 года, когда настал период первой сессии. Она заметила, что с начала учебы поправилась еще больше, так как питалась только фастфудом на бегу, не занималась никаким спортом и находилась в постоянном стрессе, пишет Fabiosa.com/ru.

В один прекрасный день, возвращаясь с учебы домой, она осознала, в сколь ужасной форме находится, и именно в тот момент твердо решила, что исполнит свою давнюю мечту купить открытый купальник и одежду на несколько размеров меньше.

Кэти пыталась проанализировать, с чем был связан такой скачок веса. И внезапно поняла, что в ее рационе стало присутствовать намного больше газировки. И единственный выход, который она видела, — это забыть о содовой навсегда.

Конечно, сначала было нелегко, но уже через две недели она увидела результат. Хорошее самочувствие сподвигло ее на поиск подходящей диеты, которой она могла бы следовать. Результат опять же не заставил себя долго ждать — за короткий промежуток времени после полного отказа от вредной пищи и переходу к сбалансированному питанию Кэти потеряла целых 34 килограмма! Затем к диете она добавила спортзал с персональным тренером, с которым занималась по три раза в неделю. В таком режиме она легко избавлялась от 4 кг каждый месяц.

По ее мнению, потеря веса — довольно долгий, но постоянный процесс, худеть нужно постепенно без резких скачков массы тела.

A post shared by WODtheFork (@wodthefork) on Dec 3, 2017 at 5:29am PST