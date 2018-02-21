Ученые шокировали выводом о вреде каблуков

Исследователи из Университета Гриффита заявили: если и носить высокие каблуки, то лишь в особых случаях - 80 процентов времени нужно ходить в обуви на плоском ходу с хорошей амортизацией. Пренебрежение этим принципом приводит к появлению болей в пояснице, нарушению кровообращения и травмам, отметили они, пишет Medikforum.ru.

«Из-за искривления поясницы при ношении каблуков может произойти защемление нерва и, как следствие, возможен острый дискомфорт в ноге. Как правило, в этом случае ходьба на каблуках чревата получением травмы», - констатировали специалисты.

Данный вывод исследователей подкреплен результатами сравнительного анализа показателей здоровья женщин, носящих каблуки до 40 часов в неделю, и женщин, носящих каблуки до 10 часов в неделю.

Если женщина вынуждена носить туфли на каблуках, в течение дня ей нужно «разгружать» ноги – снимать обувь и делать массаж стоп, поделились советом австралийские врачи.