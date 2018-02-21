Стрижка подождет: семь ситуаций, когда нужно ругаться с парикмахером

Приходя в парикмахерскую, каждый из нас ожидает, что все пройдет гладко. Волосы покрасят в нужный тон и подстригут так, как надо. Но бывают ситуации, когда парикмахер вместо того, чтобы просто подравнять кончики, срезает десять сантиметров и нагло заявляет, что так лучше.
Как отличить профессиональные советы от откровенной наглости и распознать плохого мастера? Рассказываем!
1. Мастер не слушает клиента
Хороший парикмахер будет в первую очередь учитывать пожелания клиента, а потом уже высказывать ему свои комментарии. Согласитесь, никому не понравится, если ему обстригут половину длины волос вместо посеченных кончиков, пишет Fabiosa.com/ru.
2. Мастер недоволен и нервничает
Все мы люди, но это не повод срывать свое плохое настроение на клиенте. У человека может сложиться чувство, что он виноват во всех бедах мастера. Времени у парикмахера на вас нет, да и корни волос можно было бы и дома прокрасить. А уж сбрызгивать лаком вообще не стоило – теперь еще ему придется мыть вам голову!
3. Мастер не умеет рассчитывать свое время
Многим знаком тот случай, когда парикмахер начинает стричь просто с маниакальной скоростью, то и дело поглядывая на часы. Это признак непрофессионализма и неумения запланировать свой рабочий день.
4. Мастер экономит на всем
У него нет лишней пары ножниц, и он не дезинфицирует инструмент. Это опасно и может нанести вред здоровью клиента. А некоторые недобросовестные мастера идут еще дальше – заливают дешевые шампуни в тару из-под дорогих, а краску разбавляют водой. Сразу бегите от таких горе-парикмахеров, почуяв подвох.
5. Сев в кресло, вы чувствуете себя неуютно
Парикмахер пытается доказать свой профессионализм, подавляя клиента авторитетом. Любые замечания он воспринимает в штыки. Помните, если вам что-то не понравилось в его работе – вы имеете полное право об этом сказать. Это ваши волосы, и вы платите за услуги деньги.
6. Мастер излишне болтлив и вставляет неуместные фразы
Никому не будет приятно услышать, что у него жидкие волосы. Пусть мы и сами знаем, что не обладаем густой шевелюрой, парикмахер должен быть максимально корректным. Также выслушивать последние сплетни о соседке, ее личной жизни и последних сериях мыльной оперы не всегда интересно.
7. Мастер совсем не общается с клиентом
Здесь тонкая грань. Если мастер болтает обо всем невпопад – плохо, но, если он молчит и едва перебросился с вами парой фраз, это еще хуже. Иногда салонные процедуры занимают до часа, и сидеть в полном молчании будет совершенно некомфортно.
А вам случалось ругаться в парикмахерской или салоне красоты? Расскажите нам эту историю в комментариях!