воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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Рецепт пышных, как пух, оладий, которые не опадают

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Оладьи, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Утро – самое прекрасное время суток. Ему не под лад бутерброды или овсянка, а вот оладьи – идеальный завтрак. Предлагаем пополнить кулинарную тетрадь суперрецептом. Получаются вкусные и пышные оладьи. Они не опадают после жарки и съедаются за милую душу даже холодными.

Ингредиенты:

    300 мл кефира;

    0,5-1 ч. л. соды;

    1-1,5 ст. л. сахара;

    щепотка соли;

    1,5 ст. муки (стакан на 200 мл).

Как готовить

Отправьте в кефир соду, хорошо перемешайте. Должна появиться пена. Затем всыпьте сахар и соль, снова перемешайте. Но ни в коем случае не добавляйте сахара “чуточку больше”, иначе пышные оладьи не получатся

Муку вмешивайте постепенно. Тесто должно получиться густым. Не занимайтесь им долго, главное, чтобы не было комков, пишет Fabiosa.com/ru.

Налейте на раскаленную сковороду масло и сразу начинайте жарить. Подойдет средний огонь. Наливайте тесто с расстоянием около 1 см. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон, оладьи выкладывайте на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

С чем подавать

Оладьи – это хороший повод поесть варенье, сгущенку, мед и сироп. Альтернативы чаю и кофе – кефир, густой кисель и компот.

Наш рецепт не сладкий, поэтому что-то солененькое тоже можно класть в тарелку. Например, жареный красный перец или спаржу, зеленый горошек, помидоры, маслины, огурец.

Причины того, что оладьи прилипают к сковороде

    Масла в скороводе слишком мало.

    Вы пытаетесь готовить на холодной поверхности, а она должна быть раскаленной.

    Ваша сковородка не предназначена для выпекания оладий и блинов. В идеале вам нужна толстостенная эмалированная, с антипригарным покрытием или чугунная.

    Тесто слишком жидкое. К счастью, в нашем суперрецепте оно изначально густое.

    Вы забываете вовремя переворачивать!

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