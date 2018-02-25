Рецепт пышных, как пух, оладий, которые не опадают

Ингредиенты:

300 мл кефира;

0,5-1 ч. л. соды;

1-1,5 ст. л. сахара;

щепотка соли;

1,5 ст. муки (стакан на 200 мл).

Как готовить

Отправьте в кефир соду, хорошо перемешайте. Должна появиться пена. Затем всыпьте сахар и соль, снова перемешайте. Но ни в коем случае не добавляйте сахара “чуточку больше”, иначе пышные оладьи не получатся

Муку вмешивайте постепенно. Тесто должно получиться густым. Не занимайтесь им долго, главное, чтобы не было комков, пишет Fabiosa.com/ru.

Налейте на раскаленную сковороду масло и сразу начинайте жарить. Подойдет средний огонь. Наливайте тесто с расстоянием около 1 см. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон, оладьи выкладывайте на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

С чем подавать

Оладьи – это хороший повод поесть варенье, сгущенку, мед и сироп. Альтернативы чаю и кофе – кефир, густой кисель и компот.

Наш рецепт не сладкий, поэтому что-то солененькое тоже можно класть в тарелку. Например, жареный красный перец или спаржу, зеленый горошек, помидоры, маслины, огурец.

Причины того, что оладьи прилипают к сковороде

Масла в скороводе слишком мало.

Вы пытаетесь готовить на холодной поверхности, а она должна быть раскаленной.

Ваша сковородка не предназначена для выпекания оладий и блинов. В идеале вам нужна толстостенная эмалированная, с антипригарным покрытием или чугунная.

Тесто слишком жидкое. К счастью, в нашем суперрецепте оно изначально густое.