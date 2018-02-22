Объявляем конкурс на лучший праздничный рецепт! Выиграйте подарочную карту от Maxima на 30 евро и книгу «Наша Эстония»

Условия конкурса очень просты: пришлите на адрес viktoria@krasotka.ee рецепт вашего любимого праздничного блюда и его фотографию. Также укажите в письме ваши данные: имя/ фамилия и телефон. В теме письма напишите слово "Рецепт". Самые вкусные рецепты будут публиковаться на портале Krasotka.ee.

Выбор победителей состоится 1 марта! Всем желаем удачи!

Главные герои историй в книге «Наша Эстония» – это мать и дочка, чьи увлекательные беседы дополнены творческими заданиями. «Эта книга представляет собой захватывающую возможность открывать Эстонию всей семьей. На ее страницах юных и взрослых читателей ждут не только веселые приключения героев, но и увлекательные задачи, загадки, ребусы, которые шаг за шагом повествуют о том, что произошло в нашем государстве за последние 100 лет», – рассказал торговый директор Maxima Eesti Марко Пыдер.

Истории для книги составила известная писательница Эпп Петроне. «Нас очень вдохновила идея Maxima издать книгу, которая предназначена для всей семьи и будет им подспорьем в изучении истории нашей родины. В ходе написания книги я и сама открыла для себя новые факты об Эстонии. Читая книгу, каждый юный читатель и читатель постарше сможет не только узнать, но и рассказать свою собственную историю об Эстонии», – сказала автор.