Семь жизненных ситуаций, когда проблема не в женщине, а в ее партнере

Так уж у нас повелось, что «жена во всем виновата». Не дай бог, что-то в семье пойдет не так, и женщина тут же слышит: «Ну и куда ты смотрела?», «Как ты вообще могла такое допустить!», «Не знаешь? А как же справляются другие?!».
Но всегда ли мы виноваты в проблемах и ошибках своего партнера? Конечно же, нет!
Психологи называют как минимум семь жизненных ситуаций, когда женщине не стоит брать на себя ответственность за поведение своего партнера, сообщает Fabiosa.com/ru.
1. Он не стремится зарабатывать
С детства мы знаем, что настоящая женщина всегда может вдохновить мужчину на подвиги. Поэтому, если партнер не желает двигать горы и вершить дела, то сразу начинаем думать, что это с нами что-то не так!
Мнение психолога: если мужчина не рвется зарабатывать деньги, то, вероятнее всего, у него очень низкий уровень притязаний. По каким-то своим личным причинам он готов довольствоваться малым, поэтому и не стремится к высоким доходам.
Что делать: в этом случае женщине придется признать, что ее уровень притязаний намного выше. Если у вас иные представления об обеспеченной жизни, а расставаться с партнером вы не хотите, то есть только один выход: начать хорошо зарабатывать самой!
2. Он длительное время отказывается от интимных отношений
В наше время такое мужское поведение совсем не редкость. Теперь все чаще голова болит не у жены, а у мужа. Вернее, у нее тоже мозги кипят — от мыслей о том, что она делает не так!
Мнение психолога: отсутствие полового интереса может быть следствием чего угодно: от стресса на работе до физических заболеваний. Причем самой большой проблемой является как раз то, что мужчину существующая ситуация по какой-то причине совершенно не беспокоит.
Что делать: женщина может помочь своему партнеру обнаружить истинную причину утраты интереса к интимной жизни. Вы можете попытаться сами обговорить ситуацию со своим мужчиной или предложить ему обратиться к специалистам. Не хочет что-то с этим делать — его проблемы! И себя вам винить тут точно не в чем!
3. Он постоянно придирается или критикует
Вы только и слышите, что стали «какой-то не такой». Грубой, неженственной, слишком толстой. Какой угодно! Ключевое слово здесь — «неправильная». И, конечно же, если бы вы были другой, то получали бы совсем иное отношение к себе!
Мнение психолога: дело совсем не в вас! Именно так ведут себя манипуляторы.
Даже не надейтесь, что, поработав над собой, вы сделаете счастливым своего партнера. В отношениях нет ничего более правильного, чем всегда оставаться собой!
Что делать: если партнеру что-то не нравится в вашем поведении или отношении к нему, то он может говорить об этом. Но лишь в том случае, если предлагает решение проблемы: «Меня не устраивает, что ты поздно приезжаешь домой. Давай я буду забирать тебя с работы?».
4. Он часто обижается на вас
Если в ответ на любые ваши справедливые требования мужчина встает в обиженную позу, то это повод задуматься. Но не о том, что вы — плохая редиска, которая обидела хорошего человека, а о том, почему ваш партнер реагирует именно так.
Мнение психолога: обижаться или нет — это личный выбор человека. Запомните: вы не в ответе за чувства и настроения других людей. Каждый решает для себя: дуться, требуя извинений, или услышать позицию партнера.
Что делать: в следующий раз, увидев обиженное лицо любимого человека, просто выразите ему свое сожаление.
5. Он не хочет жениться, хотя вы уже давно живете вместе
Вы уже устали намекать, что мечтаете о свадьбе, но каждый раз ваш мужчина говорит, что штамп в паспорте не главное.
Мнение психолога: даже если ваш партнер любил вас в начале отношений, сейчас его держит рядом с вами только привычка.
Что делать: если вы живете вместе уже несколько лет, но ничего не меняется — уходите! Или смиритесь.
6. Он вам изменяет
Кто из нас не слышал, что «от хорошей жены мужик не гуляет». Даже лучшая подруга может заявить что-то вроде «если бы его в тебе все устраивало, то он ни за что не пошел бы налево». В общем, как ни крути, а ответственность за появление в жизни мужа любовницы чаще всего возлагается на жену. Чего-то она супругу точно не дала!
Мнение психолога: внебрачные связи случаются в жизни людей по множеству самых разных причин. Мужчина может быть вполне доволен браком и любить свою жену, но при этом встречаться с кем-то еще. И дело совсем не в супруге! Как показывает практика, изменяют даже самым невероятным умницам и красавицам.
Что делать: понять, что дело — в конкретном мужчине. Если его система жизненных ценностей допускает измену — значит, это его выбор, за который нужно нести ответственность самостоятельно.
7. Он имеет зависимость
«Это ты меня довела!» — в пьяном угаре кричит озверевший муж. К сожалению, услышав подобное заявление, многие женщины продолжают усиленно спасать своих мужчин.
Мнение психолога: зависимость может быть какой угодно — алкогольной, наркотической, игровой — но помочь избавиться от нее может только специалист. Находясь в созависимых отношениях, женщина полностью погружается в чувства вины, отчаяния и бессилия. Каждый день она разыгрывает сценарий «жертва-спасатель-тиран», теряя время, силы и материальные ресурсы.
Что делать: до тех пор, пока вы будете пытаться контролировать, спасать, уговаривать и лечить партнера, ничего не изменится. Решение проблемы начнется только тогда, когда он сам захочет остановиться и своими ногами пойдет к наркологу или психотерапевту. Устали ждать — уходите! Но, пожалуйста, перестаньте спасать того, кто об этом не просит!