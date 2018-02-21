Семь жизненных ситуаций, когда проблема не в женщине, а в ее партнере

Но всегда ли мы виноваты в проблемах и ошибках своего партнера? Конечно же, нет!

Психологи называют как минимум семь жизненных ситуаций, когда женщине не стоит брать на себя ответственность за поведение своего партнера, сообщает Fabiosa.com/ru.

1. Он не стремится зарабатывать

С детства мы знаем, что настоящая женщина всегда может вдохновить мужчину на подвиги. Поэтому, если партнер не желает двигать горы и вершить дела, то сразу начинаем думать, что это с нами что-то не так!

Мнение психолога: если мужчина не рвется зарабатывать деньги, то, вероятнее всего, у него очень низкий уровень притязаний. По каким-то своим личным причинам он готов довольствоваться малым, поэтому и не стремится к высоким доходам.

Что делать: в этом случае женщине придется признать, что ее уровень притязаний намного выше. Если у вас иные представления об обеспеченной жизни, а расставаться с партнером вы не хотите, то есть только один выход: начать хорошо зарабатывать самой!

2. Он длительное время отказывается от интимных отношений

В наше время такое мужское поведение совсем не редкость. Теперь все чаще голова болит не у жены, а у мужа. Вернее, у нее тоже мозги кипят — от мыслей о том, что она делает не так!

Мнение психолога: отсутствие полового интереса может быть следствием чего угодно: от стресса на работе до физических заболеваний. Причем самой большой проблемой является как раз то, что мужчину существующая ситуация по какой-то причине совершенно не беспокоит.

Что делать: женщина может помочь своему партнеру обнаружить истинную причину утраты интереса к интимной жизни. Вы можете попытаться сами обговорить ситуацию со своим мужчиной или предложить ему обратиться к специалистам. Не хочет что-то с этим делать — его проблемы! И себя вам винить тут точно не в чем!

3. Он постоянно придирается или критикует

Вы только и слышите, что стали «какой-то не такой». Грубой, неженственной, слишком толстой. Какой угодно! Ключевое слово здесь — «неправильная». И, конечно же, если бы вы были другой, то получали бы совсем иное отношение к себе!

Мнение психолога: дело совсем не в вас! Именно так ведут себя манипуляторы.

Даже не надейтесь, что, поработав над собой, вы сделаете счастливым своего партнера. В отношениях нет ничего более правильного, чем всегда оставаться собой!

Что делать: если партнеру что-то не нравится в вашем поведении или отношении к нему, то он может говорить об этом. Но лишь в том случае, если предлагает решение проблемы: «Меня не устраивает, что ты поздно приезжаешь домой. Давай я буду забирать тебя с работы?».

4. Он часто обижается на вас