Фото: девушка превратилась в смурфа из-за бомбочки для ванны

Последний раз на нашей памяти кого-то в соцсетях называли смурфом, когда оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Лицо политика ярко-изумрудного цвета быстро стало мемом. Вряд ли слава пришла к Ребеке Батлер из США так же надолго, как к Навальному, но по крайней мере свои пару дней славы она получила, пишет Medialeaks.ru.

Все началось с того, что Ребека скучала по теплым морям и решила принять ванну с голубой водой. Для этого она приобрела соль голубого цвета в виде так называемой бомбы: соляного шара. Немного сэкономила, конечно, но разве это грех?