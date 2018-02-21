Фото: девушка превратилась в смурфа из-за бомбочки для ванны

Американка купила дешевую соль для ванны и искупалась. Результат ее не порадовал: все тело девушки стало сине-зеленого цвета. Но стоило американке пожаловаться в Tвиттер на производителя, как ее тут же подняли на смех. Впрочем, оно того стоило: теперь она немножко знаменитость, а сочувствие все равно на хлеб не намажешь.
Последний раз на нашей памяти кого-то в соцсетях называли смурфом, когда оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Лицо политика ярко-изумрудного цвета быстро стало мемом. Вряд ли слава пришла к Ребеке Батлер из США так же надолго, как к Навальному, но по крайней мере свои пару дней славы она получила, пишет Medialeaks.ru.
Все началось с того, что Ребека скучала по теплым морям и решила принять ванну с голубой водой. Для этого она приобрела соль голубого цвета в виде так называемой бомбы: соляного шара. Немного сэкономила, конечно, но разве это грех?
Вечером Ребеку настигло большое разочарование. Вместо приятных минут в теплой ванне ее ждали полчаса безуспешных попыток отмыть краску со всего тела. Вернуть себе оригинальный цвет Ребеке так и не удалось, и она выложила фотографию после ванны с бомбой в Твиттер, возмущаясь производителем.