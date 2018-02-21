Названы простые средства против зверского аппетита

По словам специалистов, выступивших в публикации MedAboutMe, ощущение голода связано с падением уровня глюкозы – чем оно значительнее, тем сильнее сигналы мозга, «требующего» что-то съесть. Чтобы защититься от таких резких снижений содержания глюкозы в крови, нужно есть фрукты и овощи, ягоды, орехи – в них содержатся вещества, которые усваиваются достаточно медленно, что способствует стабилизации уровня глюкозы, передает Medikforum.ru.

Также обязательно нужно есть здоровые продукты с высоким содержанием белка и жира, которые надолго дают ощущение сытости. Такими продуктами являются куриная грудка, индейка, куриные яйца; бобовые, орехи и семечки, натуральные йогурты и кисломолочные продукты, оливковое масло, авокадо, жирная рыба.

Другой способ продлить процесс пищеварения и тем самым надолго подавить свой аппетит, - это употребление продуктов богатых клетчаткой. Содержащиеся в них волокна улучшают пищеварение, помогают избавиться от запоров и нормализовать микрофлору кишечника. Полезно употреблять ячмень, овес, бобовые (горох, фасоль), зелень, свежие овощи и фрукты вместе с кожурой.