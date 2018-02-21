Названы простые средства против зверского аппетита

Аппетит, подталкивающий человека съесть что-то вкусное, считается ложным: из-за него развивается переедание сладким и жирным, нередко приводя к стремительному набору веса. Но диетологи утверждают, что существует немало способов научиться управлять своим голодом, а не подчиняться ему.
По словам специалистов, выступивших в публикации MedAboutMe, ощущение голода связано с падением уровня глюкозы – чем оно значительнее, тем сильнее сигналы мозга, «требующего» что-то съесть. Чтобы защититься от таких резких снижений содержания глюкозы в крови, нужно есть фрукты и овощи, ягоды, орехи – в них содержатся вещества, которые усваиваются достаточно медленно, что способствует стабилизации уровня глюкозы, передает Medikforum.ru.
Также обязательно нужно есть здоровые продукты с высоким содержанием белка и жира, которые надолго дают ощущение сытости. Такими продуктами являются куриная грудка, индейка, куриные яйца; бобовые, орехи и семечки, натуральные йогурты и кисломолочные продукты, оливковое масло, авокадо, жирная рыба.
Другой способ продлить процесс пищеварения и тем самым надолго подавить свой аппетит, - это употребление продуктов богатых клетчаткой. Содержащиеся в них волокна улучшают пищеварение, помогают избавиться от запоров и нормализовать микрофлору кишечника. Полезно употреблять ячмень, овес, бобовые (горох, фасоль), зелень, свежие овощи и фрукты вместе с кожурой.
Крайне важно есть медленно, не отвлекаясь на раздражители (никогда не ешьте, глядя в компьютер или телевизор), дали совет специалисты. При первом позыве голода лучше сначала выпить немного простой не холодной воды. Эксперимент с участием полных женщин показал, что ежедневное употребление 1,5 л воды в течение двух месяцев приводит к значительному уменьшению аппетита.