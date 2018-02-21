Свежая и миловидная: хитрости от визажистов, чтобы выглядеть моложе своих 40+

Макияж — удивительный инструмент, который позволяет женщинам выглядеть не только красивее и увереннее, но с определенного возраста еще и моложе. Разумеется, последний эффект возможен только в том случае, если подойти к мейкапу с умом. Нужно понимать, какие предметы должны быть в косметичке, как правильно их использовать и чем лучше не злоупотреблять. Сегодня мы поможем со всем этим разобраться.
1. Хитро используйте консилер
Обычно его наносят только под глазами, чтобы скрыть мешки или морщины, но если хотите добавить омолаживающий эффект, то стоит нанести консилер еще и на внутренние и внешние уголки глаз, вокруг губ и даже на внешние стороны ноздрей. Это визуально сделает кожу более упругой и подтянутой, пишет Fabiosa.com/ru.
2. Не используйте сухие текстуры
Этот совет уместен для женщин 40+. Такие бьюти-продукты сушат кожу, что никак визуально ее не омолаживает. Лучше подобрать хороший тональный крем, бронзер или хайлайтер, ведь блеск на скулах добавит образу ноток свежести и молодости.
3. Румяна — обязательный бьюти-продукт
Есть женщины, которые недооценивают силу этого косметического средства. Румяна — не просто цветовой акцент на скулах. Это способ визуально приподнять их и скрыть настоящий возраст, ведь время и сила земного притяжения опускают кожу на щеках. Не стоит также пренебрегать и тем, что румянец добавляет лицу здоровых ноток.
4. Не злоупотребляйте темными помадами
И речь не о классической красной. Мы говорим о нынче модных темно-коричневых, бардовых и других dark-оттенках с матовым финишем. Какими бы сочными не были губки, но с возрастом они могут потерять свой объем, а такие цветовые решения быстрее выдадут этот секрет. Лучше выбирать нежно-розовые, персиковые и светло-коричные оттенки с глянцевым мерцанием. Это добавит губам объема. Если же любите делать в макияже яркие акценты, то для этого у вас есть глаза.
5. Мудро пользуйтесь тенями
Верхние веки опускаются и выдают возраст женщины, но даже это можно скрыть. Наносите светлые тени совсем близко к линии роста ресниц, подсвечивая их. По верхнему веку над изгибом дайте волю любым темным оттенкам, которые посчитаете подходящими. В чем польза? Светлые тени сделают акцент на красоте глаз, а темные скроют опустившиеся веки.
Макияж — это процедура, которую нужно делать с умом. Только так он будет выглядеть уместно, гармонично и красиво на лице. Мудрая женщина при помощи косметики не должна превращать себя в куклу, ее цель — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.