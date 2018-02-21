Свежая и миловидная: хитрости от визажистов, чтобы выглядеть моложе своих 40+

1. Хитро используйте консилер

Обычно его наносят только под глазами, чтобы скрыть мешки или морщины, но если хотите добавить омолаживающий эффект, то стоит нанести консилер еще и на внутренние и внешние уголки глаз, вокруг губ и даже на внешние стороны ноздрей. Это визуально сделает кожу более упругой и подтянутой, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Не используйте сухие текстуры

Этот совет уместен для женщин 40+. Такие бьюти-продукты сушат кожу, что никак визуально ее не омолаживает. Лучше подобрать хороший тональный крем, бронзер или хайлайтер, ведь блеск на скулах добавит образу ноток свежести и молодости.

3. Румяна — обязательный бьюти-продукт

Есть женщины, которые недооценивают силу этого косметического средства. Румяна — не просто цветовой акцент на скулах. Это способ визуально приподнять их и скрыть настоящий возраст, ведь время и сила земного притяжения опускают кожу на щеках. Не стоит также пренебрегать и тем, что румянец добавляет лицу здоровых ноток.

4. Не злоупотребляйте темными помадами

И речь не о классической красной. Мы говорим о нынче модных темно-коричневых, бардовых и других dark-оттенках с матовым финишем. Какими бы сочными не были губки, но с возрастом они могут потерять свой объем, а такие цветовые решения быстрее выдадут этот секрет. Лучше выбирать нежно-розовые, персиковые и светло-коричные оттенки с глянцевым мерцанием. Это добавит губам объема. Если же любите делать в макияже яркие акценты, то для этого у вас есть глаза.

5. Мудро пользуйтесь тенями

Верхние веки опускаются и выдают возраст женщины, но даже это можно скрыть. Наносите светлые тени совсем близко к линии роста ресниц, подсвечивая их. По верхнему веку над изгибом дайте волю любым темным оттенкам, которые посчитаете подходящими. В чем польза? Светлые тени сделают акцент на красоте глаз, а темные скроют опустившиеся веки.