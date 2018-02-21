Семь причесок, которые старят женщину: мнение стилистов

1. Темные или невнятные цвета

Темные волосы способны подчеркнуть морщины, сделать общий вид угрюмым и нездоровым. Сюда же можно отнести неестественные цвета из категории "старушечий шик" – фиолетовые, дымчатые, голубоватые и ярко-рыжие, пишет Fabiosa.com/ru.

Чем заменить? Выбирайте светлые оттенки блонда (пепельный, карамельный, платиновый, золотистый, песочный, персиковый и т. д.). Именно ваш оттенок вам поможет выбрать мастер.

2. Скучное каре с прямой челкой

Гладкое каре, подстриженное по линеечке, навевает скуку. Ситуацию усугубляет прямая челка строго до бровей. Именно эта прилизанность и идеальность старит лицо, делает его строгим и серьезным. Та же самая прическа может оживить лицо, если челку постричь по косой, а основную массу волос завить на плойку. Не спешите старить себя!

3. Гладкие сложные прически

Тугие гладкие пучки хорошо смотрятся на девочках, занимающихся балетом или бальными танцами. Дам за 30 они способны старить и превращать в престарелую революционерку или библиотекаря.

Пучки носить можно, только не нужно их туго затягивать. Наоборот, сделайте расслабленную прическу с кокетливо выбивающейся прядью.

4. Тугие локоны

Тугие локоны-пружинки не просто напоминают барашка. Они старят лицо. Чтобы преждевременно не превращаться в старушку, не относитесь серьезно к созданию кудрей, сделайте их более расслабленными и немного небрежными.

Волосок к волоску – это скучно, а вот легкий беспорядок сделает вас очаровательной и немного легкомысленной.

5. Излишний начес

Всем обладательницам тонких волос хочется, как известно, сделать их густыми на вид и объемными. Начес хорош в меру, и при его создании важно не увлекаться. Сделайте легкий объем у корней и закрепите его лаком. Прическа в стиле одуванчика будет добавлять лишних лет.

6. Длинные распущенные волосы

Такая прическа особенно уныло смотрится на дамах за 40. Если вам сложно расстаться с длинными волосами, собирайте их в аккуратные прически. В случаях, когда вам хочется распустить их, завейте легкие локоны.

Длинные распущенные волосы, сосульками обрамляющие лицо, еще никому не добавляли молодости и легкости.

7. Коса

«Коса – русская краса», – говорили наши предки. Именно поэтому нужно оставить эту прическу давно в прошлом. С косой, давайте будем честными, редкая женщина будет выглядеть стильно и современно.