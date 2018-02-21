Модный переполох в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон собрала фэшн-бомонд

Букингемский дворец, официальная резиденция королевы Великобритании, всегда был оплотом консервативного стиля. Но и королевской семье не чужды модные веяния. На днях герцогиня Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, и графиня Уэссекская Софи, супруга принца Эдварда, устроили в Букингемском дворце вечеринку, пригласив на нее весь цвет мира моды.
Беременная Кейт блистала в пестром платье британского бренда Erdem с черно-белым принтом. Графиня Софи выбрала более сдержанный черный наряд, украшенный красной строчкой, пишет Rus.tvnet.lv.
Прием, приуроченный к акции Commonwealth Fashion Exchange, которая проходит параллельно с Неделей моды в Лондоне, посетили звезды модной индустрии: редактор американского Vogue Анна Винтур, ее британский коллега Эдвард Эннинфул, дизайнеры Стелла Макартни и Эшли Уильямс, супермодель Наоми Кемпбелл. Гости оценили выставку уникальных платьев, созданных дизайнерами и художниками из 52 стран Содружества Наций. Многие из этих дизайнеров присутствовали на приеме лично и мило общались с Кейт Миддлтон.
По словам герцогини, сильнее всего ее поразило платье ручной работы нигерийского модельера Nkwo, а также наряд дизайнера из Новой Зеландии Карен Уолкер, на создание которого ушло 1000 часов.