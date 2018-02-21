Модный переполох в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон собрала фэшн-бомонд

Прием, приуроченный к акции Commonwealth Fashion Exchange, которая проходит параллельно с Неделей моды в Лондоне, посетили звезды модной индустрии: редактор американского Vogue Анна Винтур, ее британский коллега Эдвард Эннинфул, дизайнеры Стелла Макартни и Эшли Уильямс, супермодель Наоми Кемпбелл. Гости оценили выставку уникальных платьев, созданных дизайнерами и художниками из 52 стран Содружества Наций. Многие из этих дизайнеров присутствовали на приеме лично и мило общались с Кейт Миддлтон.