Окрашивание волос весной: самые модные оттенки

Платиновый блонд

Если вы в душе блондинка, тогда предлагаем опробовать модный оттенок волос 2018 года - снежный блонд. Самое главное, чтобы в окрашивании волос не присутствовали желтые и серые блики, пишет Ivona.bigmir.net.

Крем-сода

Идеальный натуральный цвет волос - оттенок крем-сода. Это сочетание светло-русых волос с золотистым отливом. Такой оттенок подойдет женщинам, которые мечтают о естественном цвете волос.

Клубничный блонд

Если вы привыкли использовать медные оттенки в окрашивании волос, тогда стилисты предлагают попробовать хит весны - клубничный блонд. Это сочетание медных и розовых оттенков в блонде. Смотрится очень богато и роскошно!

Шоколад