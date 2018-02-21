четверг, 22 февраля 2018 г.
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Окрашивание волос весной: самые модные оттенки

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Волосы. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

С наступлением весны многие женщины начинают в себе что-то кардинально менять: одни подбирают модную стрижку, другие менять свой стиль, а есть и те женщины, которые ищут свой идеальный оттенок волос. В 2018 году в моде будет натуральное окрашивание волос.

Платиновый блонд

Если вы в душе блондинка, тогда предлагаем опробовать модный оттенок волос 2018 года - снежный блонд. Самое главное, чтобы в окрашивании волос не присутствовали желтые и серые блики, пишет Ivona.bigmir.net.

Крем-сода

Идеальный натуральный цвет волос - оттенок крем-сода. Это сочетание светло-русых волос с золотистым отливом. Такой оттенок подойдет женщинам, которые мечтают о естественном цвете волос.

Клубничный блонд

Если вы привыкли использовать медные оттенки в окрашивании волос, тогда стилисты предлагают попробовать хит весны - клубничный блонд. Это сочетание медных и розовых оттенков в блонде. Смотрится очень богато и роскошно!

Шоколад

Для обладательниц темных волос идеальным вариантом послужит холодный шоколадный оттенок без бликов. Ровный тон и натуральность идеально подчеркнут ваш образ и стиль в целом.

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