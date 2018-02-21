Рецепт: чизкейк из творога со сгущенкой

1. Измельчить печенье в крошку с помощью блендера или скалки. Перемешать его с растопленным сливочным маслом. 2. Выложить смесь в форму и утрамбовать, сделав пальцами бортики. Поставить в холодильник, пока готовится начинка, пишет Ivona.bigmir.net .

3. Перемешать сгущенку и теплые сливки с помощью миксера. 4. Творог взбить вместе с яйцами, ванильным сахаром и сливочной смесью. 5. Выпекать чизкейк в разогретой до 200 С духовке в течение 5-10 минут. Затем накрыть фольгой и печь при 170 С еще около 45 минут. 6. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей еще на час. 7. Перед подачей полностью остудить.